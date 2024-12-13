Beşar Esad için Rus vekilden ilginç öneri! Yöneteceği bölgeyi işaret etti

13 Aralık 2024 17:07 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 17:10

Suriye'de rejim yıkıldıktan sonra ailesini de alıp Rusya'ya kaçan Beşar Esad için Rusya milletvekili Dimitriy Kuznetsov ilginç bir öneri sundu.

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Suriye​'de devrimle birlikte 61 yıllık Baas rejimi yerle bir edildi. Muhaliflerin başkent Şam​'ı ele geçirmesiyle birlikte Beşar Esad​ ailesini de alıp Rusya​'ya kaçtı. 135 milyar dolarla Suriye'ye kaçan Esad'ın buradaki geleceğinin ise nasıl şekilleneceği merak konusu...

"ESAD KENDİNİ KANITLAMALI"

RT News'te yer alan habere göre; Suriye'de insanları katleden Esad için Rusya milletvekili Dimitriy Kuznetsov, dikkat çeken bir öneri sundu. Esad'ın Rus halkının hizmetinde olduğunu kanıtlaması gerektiğinin altını çizen Kuznetsov, Esad'ın bunu kanıtlamak için Donbas'ta görevlendirilmesini istedi.

"AİLESİYLE BİRLİKTE YENİ BİNALARDAN BİRİNE YERLEŞEBİLİR"

Esad'ın Donbas'ta savaştan etkilenen bölgelerden birinin yönetimine verilebileceğini aktaran Kuznetsov, "Ailesiyle birlikte Mariupol'daki yeni binalardan birine yerleşebilir. Ayrıca Emir Kusturica'nın Donbas'ta Dostoyevski hakkında bir film çekmesini de destekleyebilir" dedi.

"DONBAS'IN YENİDEN İNŞASINA KATKI SUNMALI"

Kuznetsov, Esad'ın Donbas'ın yeniden inşasına katkı sunduğu takdirde vatandaşlık konusunun değerlendirilebileceğini söyledi.