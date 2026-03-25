Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt: "İran yenilgiyi kabul etmezse daha sert bir darbe alacak"

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran rejimine yönelik "askeri yenilgi" vurgusu yaparak, geri adım atılmaması durumunda Başkan Trump’ın "hiç olmadığı kadar sert" bir müdahalede bulunacağını açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.03.2026
saat ikonu 23:18
|
GÜNCELLEME:
25.03.2026
saat ikonu 23:18

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, ABD-İran müzakerelerine ve bölgede devam eden gerilime ilişkin basın mensuplarının sorularını cevapladı.

0:00 215

ABD ile İran arasında görüşmelerin olduğunu vurgulayan Leavitt, ABD'nin bir yandan müzakerelere devam ederken diğer yandan askeri seçeneklerini hazır tutmaya devam ettiğini söyledi.

Amerikan askerlerinin İran'a ayak basıp basmayacağı konusunda net bir ifade kullanmaktan kaçınan Leavitt, bu konuda kararın Trump'a ait olduğunu söylemekle yetindi.

Leavitt, "Başkan'ın () tercihi her zaman barıştır. Ancak İran, askeri açıdan mağlup oldukları gerçeğini kabul etmezse, Başkan Trump onların şimdiye kadar hiç olmadığı kadar sert şekilde vurulduklarından emin olacaktır." şeklinde konuştu.

Trump'ın İran'a yönelik açıklamalarının "blöf" olmadığını kaydeden ABD'li Sözcü, Trump'ın İran’a "cehennemi yaşatmaya hazır olduğunu" söyledi.

KONGRE ONAYINA İHTİYACIMIZ YOK

Beyaz Saray Sözcüsü, ABD askerlerinin İran'a gönderilmesi hususunda yönetimin Kongre onayına ihtiyacı olup olmadığı sorusuna, "Şu anda bildiğiniz gibi Kongre’den resmi bir yetki alınması gerekmiyor, çünkü şu anda İran’da büyük çaplı operasyonlar yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

Trump yönetiminin "kanunlara her zaman uyduğunu" ifade eden Leavitt, İran'la ilgili olarak Demokratların aksi yöndeki açıklamalarının doğru olmadığını iddia etti.

Söz konusu "askeri operasyonun" 4-6 hafta arasında sürmesi beklenen bir planlama olduğunu kaydeden Sözcü, bu takvimin çok önünde olduklarını ve İran ordusunu ciddi şekilde zayıflattıklarını savundu.

İRAN'IN, ABD'NİN 15 MADDELİK PLANINI REDDETMESİ

Öte yandan Sözcü Leavitt, İran yönetiminin, ABD'nin sunduğu belirtilen 15 maddelik bir planı reddetmesine ilişkin tartışmalara da değindi.

Beyaz Saray'ın bu tür bir planı tam olarak teyit etmediğini vurgulayan Leavitt, medyada dolaşan haberlerin gerçeğin tamamını yansıtmadığını belirtti.

"(İran'la) Görüşmeler devam ediyor. Başkanın belirttiği gibi, müzakereler verimli geçiyor. Medyada dolaşan 15 maddelik bir plan gördüm. Beyaz Saray bu planın tamamını hiçbir zaman doğrulamadı. Planın bazı kısımlarında doğruluk payı var, ancak okuduğum haberlerin bir kısmı tamamen gerçeğe uygun değildi." şeklinde konuşan Leavitt, basın mensuplarının da Beyaz Saray tarafından teyit edilmeyen bu tür iddialara itibar etmemelerini istedi.

HÜRMÜZ BOĞAZI KONUSUNDA TAKVİM NET DEĞİL

'nın yeniden gemi trafiğine açılmasına ilişkin ABD'nin çeşitli adımlar attığını ve bazı hazırlıklar yaptığını anlatan Leavitt, bu konuda detaylara girmeyeceğini belirtti.

ABD'li Sözcü, "Hürmüz Boğazı ne zaman açılabilir?" şeklindeki bir soruya, "Bugün size kesin bir zaman çizelgesi veremem, ancak yönetimin bu konuyu olabildiğince çabuk halletmek için çalıştığından emin olabilirsiniz." dedi.

Leavitt ayrıca, ABD ile İran arasındaki müzakerelerde hafta sonu gerçekleşmesi beklenen olası bir görüşmeyle ilgili haberlere temkinli yaklaştıklarını ve henüz kendilerinin bunu teyit etmediğini ifade etti.

İRAN'DA "REJİM DEĞİŞİKLİĞİ" OLDU MU TARTIŞMASI

Diğer yandan Leavitt ile bir muhabir arasındaki "İran'da oldu mu?" tartışması ilgi çekti.

Leavitt, muhabirin, "Trump dün, İran’da rejim değişikliğini başardığını söyledi. Öyle mi gerçekten?" sorusuna, "Öyle değil mi? Lider kadrosunun tamamı öldürüldü." diye karşılık verdi.

Muhabirin, "Aslında liderlik kadrosunda bir değişiklik oldu." şeklindeki ifadesine Leavitt, "Rejim liderliğinde bir değişiklik oldu. Trump da tam olarak bunu söyledi." şeklinde cevap verdi.

ETİKETLER
#donald trump
#hürmüz boğazı
#Rejim Değişikliği
#Abd İran Müzakereleri
#Askeri Seçenekler
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.