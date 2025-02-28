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 | Baran Aksoy

Bilal Erdoğan, Ahmed Şara ile Emevi Camii'nde cuma namazı kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, yanındaki heyetle birlikte Suriye'nin başkenti Şam’a gitti. Bilal Erdoğan burada, Suriye’nin yeni lideri Ahmed Şara ile birlikte Emevi Camii'ne giderek cuma namazı kıldı.

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Bilal Erdoğan, Ahmed Şara ile Emevi Camii'nde cuma namazı kıldı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.02.2025
saat ikonu 14:29
|
GÜNCELLEME:
28.02.2025
saat ikonu 14:39

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, bir dizi ziyaret için Suriye’nin başkenti Şam’a gitti. Bilal Erdoğan ile Şam'a giden heyette; AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de yer aldı.

BİLAL ERDOĞAN İLE AHMED ŞARA EMEVİ CAMİİ'NDE

Suriye basınında yer alan habere göre; Bilal Erdoğan ve beraberindeki heyet, Selahaddin Eyyubi’nin türbesi ile Türk şehitliklerini ziyaret etti. Bilal Erdoğan ve Türk heyeti daha sonrasında Suriye’nin yeni lideri Ahmed Şara ile birlikte Eski Şam’daki Emevi Camii’nde cuma namazı kıldı.

ERDOĞAN, ŞAM'A NE ZAMAN GİDECEK?

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ilerleyen günlerde Şam'a bir dizi ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor. Ayrıca Erdoğan'ın daveti üzerine, Ahmed Şara 4 Şubat'ta başkent Ankara'da ilk resmi ziyaretini gerçekleştirmişti.

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