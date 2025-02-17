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 | Emir Yücel

Binyamin Netanyahu hakim karşısında! Mahkemede gergin anlar

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkında yolsuzluk suçlamasıyla açılan davada savunma yapmak üzere onuncu kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada, hakimler ile Netanyahu'nun avukatları arasında hararetli tartışmalar yaşandı.

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Binyamin Netanyahu hakim karşısında! Mahkemede gergin anlar
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.02.2025
saat ikonu 14:27
|
GÜNCELLEME:
17.02.2025
saat ikonu 14:27

israil Başbakanı Netanyahu yolsuzluk suçlamasıyla adına açılan davada savunma yapmak için onuncu kez hakim karşısına çıktı. Davanın hakimleri, avukatların savunması sırasında söz almak isteyen Netanyahu'nun talebini, avukatlarla konuştukları gerekçesiyle reddetti ve yerine oturmasını istedi. İsrail Başbakanı, bu durum karşısında şaşkın olduğunu ifade etti.

Netanyahu'nun savunma yapmak için çok sayıda duruşmaya katılmaması nedeniyle dava süresinin uzadığını hatırlatan hakimler, başbakandan savunmasını kısa yapmasını istedi.

GİTMEM GEREKİYOR DİYEREK DURUŞMADAN AYRILMIŞTI!

İsrail Başbakanı Netanyahu, duruşmaya 2 kere ara verilmesi talebinde bulunmuştu. Birinci arada Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ile görüştü. Daha sonra devam eden duruşmada, İsrail Başbakanı'nın eline bir zarf tutuşturulmasının ardından Netanyahu, "Üzgünüm, gerçekten gitmem gerekiyor." diyerek ara talep etti.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın Sayda kentinde üst düzey bir Hamas komutanına suikast düzenlediği haberlerinin duyulduğu sırada verilen 20 dakikalık arada, Başbakan Netanyahu'nun "acil güvenlik istişaresi" yaptığı bildirildi. İsrail basını, aranın bu saldırı sebebiyle istendiğini iddia etti.

GÖREVDEYKEN YARGILANAN İLK BAŞBAKAN OLDU!

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti. Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesinde görülmüştü. Netanyahu, ifade vermek üzere ilk kez 10 Aralık 2024'te Tel Aviv Bölge Mahkemesinde hakim karşısına çıkmıştı.

10 YILA VARAN HAPİS CEZASI BEKLENİYOR

Yolsuzluk soruşturması kapsamında, Shaul Elovitch'in sahibi olduğu "Bezeq" isimli telekomünikasyon şirketinin bünyesinde yer alan "Walla News" adlı internet sitesinde, Netanyahu ailesinin lehine haberler yapılması karşılığında şirkete 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlamak suçlaması dikkati çekiyor.

Netanyahu’ya yöneltilen suçlamalar arasında İletişim Bakanlığı Genel Müdürü Avi Berger yerine seçim kampanyalarını da yürüten Shlomo Filber'i getirmek suretiyle Shaul Elovitch lehine hukuka aykırı olarak hükümet politikası yürütmek yer alıyor.

Rüşvet ve görevi kötüye kullanma kapsamında ele alınan dosyada ise Netanyahu'nun İsrailli Hollywood film yapımcısı Arnon Milchan ve Avustralyalı milyarder James Packer'dan hediye adı altında 283 bin dolar değerinde şampanya, puro, mücevher ve uçak bileti aldığı iddia ediliyor. İddianamede hediyelerin Netanyahu'ya siyasi fayda temini karşılığında verildiği yönünde yeterli delil olduğu belirtiliyor. Ayrıca, Yediot Ahronot gazetesinin sahibi Arnon Mozes ile Netanyahu'nun, gazetenin yayın politikasının Likud lideri lehine olması karşılığında rakip Israel Hayom gazetesinin rekabet gücünü azaltmaya yönelik yasal düzenlemelerin hükümet tarafından geçirilmesi konusunda anlaştığı iddia ediliyor.

Yargılama sonunda suçlu bulunması halinde 10 yıla varan hapis cezasına çarptırılması muhtemel olan Netanyahu, hakkındaki üç ayrı davadaki suçlamalar karşısında masumiyetinde ısrar ediyor ve iddiaları kabul etmiyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Binyamin Netanyahu kimdir?
Binyamin Netanyahu, İsrailli siyasetçi ve 29 Aralık 2022'den beri İsrail başbakanı. Daha önce 1996-1999 ile 2009-2021 yılları arasında aynı görevde bulunmuştur. İsrail tarihinin en uzun süre görev yapan başbakanı ve İsrail devletin kuruluşundan sonra doğan ilk başbakandır.
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