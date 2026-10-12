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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 15:37
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 15:37

Bir kunduz 1600 haneyi elektriksiz bıraktı

Bosna Hersek'teki entite Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) bir kunduz 1600 haneyi elektriksiz bıraktı. Ekipler, kunduzun yer altındaki kabloları kemirdiğini tespit etti.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Bir kunduz 1600 haneyi elektriksiz bıraktı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 15:37
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 15:37

Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde gece saatlerinde elektrik hattında arıza meydana geldi. Konuya ilişkin açıklamayı elektrik dağıtım şirketi Elektrokrajina sosyal medya platformu üzerinden yaptı. 

KUNDUZ ELEKTRİKSİZ BIRAKTI

Prnjavor ve Stanari kentlerinde 1600 hanenin elektriksiz kalmasına yol açan arızaya, Strpci enerji hattının Banja Luka-Doboj otoyolunun altından geçen bölümündeki yer altı kablosunu kemirip koparan bir kunduzun yol açtığı aktarıldı.

Bir kunduz 1600 haneyi elektriksiz bıraktı

Açıklamada, "Yer altı kablolarının değiştirilmesi için ağır iş makinelerinin devreye girmesi gerekiyor. Bu da arızanın giderilmesini ve elektriğin düzenli olarak verilmesini yavaşlatıyor." ifadesi kullanıldı.

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#bosna-hersek
#Sırp Cumhuriyeti
#Elektrokrajina
#Prnjavor
#Stanari
#Dünya
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