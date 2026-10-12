Bir kunduz 1600 haneyi elektriksiz bıraktı

Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde gece saatlerinde elektrik hattında arıza meydana geldi. Konuya ilişkin açıklamayı elektrik dağıtım şirketi Elektrokrajina sosyal medya platformu üzerinden yaptı.

KUNDUZ ELEKTRİKSİZ BIRAKTI

Prnjavor ve Stanari kentlerinde 1600 hanenin elektriksiz kalmasına yol açan arızaya, Strpci enerji hattının Banja Luka-Doboj otoyolunun altından geçen bölümündeki yer altı kablosunu kemirip koparan bir kunduzun yol açtığı aktarıldı.

Açıklamada, "Yer altı kablolarının değiştirilmesi için ağır iş makinelerinin devreye girmesi gerekiyor. Bu da arızanın giderilmesini ve elektriğin düzenli olarak verilmesini yavaşlatıyor." ifadesi kullanıldı.