Dünya
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Birleşik Arap Emirlikleri’nden İranlılara yasak!

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik açtığı savaşın ardından misillemelerde İran'ın hedefi olan Birleşik Arap Emirlikleri yeni kararını açıkladı. İran pasaportu taşıyandar Dubai Havalimanı'nı transit geçiş için dahi kullanamayacak. İranlıların oturum izinleri de iptal edilecek.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
01.04.2026
saat ikonu 03:03
|
GÜNCELLEME:
01.04.2026
saat ikonu 03:03

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (), pasaportu taşıyan tüm kişilerin Dubai Uluslararası Havalimanı'na girişini ve havalimanından transit geçişini yasakladığı bildirildi. Ayrıca, BAE’de yaşayan İranlıların oturum izinlerinin iptal edildiği öne sürüldü.
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve Tahran yönetiminin Körfez ülkelerine yönelik misillemeleri sürerken, BAE ve İran arasındaki gerilimi daha da artıracak bir gelişme yaşandı. Flydubai isimli havayolu şirketinden edinilen bilgilere göre; BAE’nin İran pasaportu taşıyan tüm kişilerin Dubai Uluslararası Havalimanı'na girişini ve havalimanından transit geçişini yasakladığı kaydedildi.

HABERİN ÖZETİ

Birleşik Arap Emirlikleri’nden İranlılara yasak!

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), İran pasaportu taşıyan tüm kişilerin Dubai Uluslararası Havalimanı'na girişini ve transit geçişini yasakladığı ve BAE'de yaşayan İranlıların oturum izinlerinin iptal edildiği öne sürüldü.
BAE, İran pasaportu taşıyan tüm kişilerin Dubai Uluslararası Havalimanı'na girişini ve havalimanından transit geçişini yasakladı.
BAE'de yaşayan İranlıların oturum izinlerinin iptal edildiği iddia edildi.
İran Ticaret Odası Üyesi Ali Şeriati, BAE'nin ülke dışındaki İranlıların oturum izinlerini iptal ettiğini ve ülke içindekilere ayrılma uyarısı gönderdiğini belirtti.
Bu durumun, gayrimenkul alımı, şirket tescili ve yatırımlar yoluyla oturum hakkı elde eden İranlıları etkileyeceği ve ticari faaliyetlerini hukuk dışı etkileyeceği öne sürüldü.
BAE hükümetinden konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Birleşik Arap Emirlikleri'nden İranlılara yasak!

OTURUM İZİNLERİ İPTAL EDİLECEK

İran Ticaret Odası Üyesi Ali Şeriati ise BAE'nin an itibarıyla sınırları dışında bulunan İranlıların oturum izinlerini iptal ettiğini ve ülke içindeki İranlılara BAE’den ayrılmaları konusunda uyarılar gönderdiğini öne sürdü. Bu durumdan etkilenen kişilerin birçoğunun gayrimenkul alımı, şirket tescili ve yatırımlar yoluyla oturum hakkı elde ettiğine dikkat çeken Şeriati, söz konusu adımın İran vatandaşlarının BAE’deki ticari faaliyetlerini hukuk dışı bir şekilde etkileyeceği uyarısında bulundu. BAE hükümetinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

