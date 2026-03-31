Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

İran Dışişleri Bakanı Arakçi’den net mesaj: "Her türlü kara harekatına karşı koymaya hazırız, hesap hatası yapmayın!"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’nin olası bir kara operasyonuna karşı hazır olduklarını belirterek "düşmanı" hesap hatası yapmaması konusunda uyardı. Hürmüz Boğazı'nın durumuna ve müzakere iddialarına da değinen Arakçi, İran'ın savaşın sona ermesi için sunduğu şartları yineledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.03.2026
saat ikonu 23:05
|
GÜNCELLEME:
31.03.2026
saat ikonu 23:05

Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ’nin İran’a yönelik olası kara harekatına ilişkin, "Her türlü kara harekatına karşı koymaya hazırız. Umarız düşman bu hesap hatasını yapmaz." dedi. Arakçi, Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

0:00 122
HABERİN ÖZETİ

İran Dışişleri Bakanı Arakçi’den net mesaj: "Her türlü kara harekatına karşı koymaya hazırız, hesap hatası yapmayın!"

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
"HESAP HATASI YAPMAYIN" UYARISI

Tıpkı geçmiş dönemlerde olduğu gibi ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’tan doğrudan mesaj aldığını söyleyen Arakçi, bu durumun anlamına gelmediğini savunarak, "Her türlü kara harekatına karşı koymaya hazırız. Umarız düşman bu hesap hatasını yapmaz." ifadesini kullandı.

MÜZAKERE İDDİALARINA YALANLAMA

Arakçi, müzakereler konusunda henüz bir karar almadıklarını ancak savaşın sona erdirilmesi için İran’ın ortaya koyduğu şartların açık olduğunu ifade ederek, "ABD'nin 15 teklifine herhangi bir cevap göndermedik. İran'ın şartları, saldırıların tekrarlanmamasına yönelik güvenceler verilmesi ve zararların telafi edilmesini içeriyor." diye konuştu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "İran'da herhangi bir tarafla müzakere yürütüldüğüne dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Tüm mesajlar Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla iletilmekte ya da bakanlık tarafından alınmaktadır; güvenlik kurumları arasında da iletişim sürmektedir" dedi.

HÜRMÜZ BOĞAZI KİMLERE KAPALI?

Ülkesinin ateşkesi kabul etmeyeceğini hatırlatan Arakçi, "Sadece İran’da değil tüm bölgede savaşın bitmesini istiyoruz." dedi. Arakçi, komşu ülkelerle güven inşa etmenin zor olacağını ancak bunun başarılacağına inandığını belirtti. Arakçi, " tamamen açık. Boğaz yalnızca İran’a karşı savaşta yer alanlara kapatıldı" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den bilimsel altyapıya yönelik saldırılara tepki
Hakan Fidan ile Abbas Arakçi arasında kritik görüşme! Görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı
ETİKETLER
#abd
#iran
#hürmüz boğazı
#kara harekatı
#Müzakere
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.