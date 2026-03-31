İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’nin İran’a yönelik olası kara harekatına ilişkin, "Her türlü kara harekatına karşı koymaya hazırız. Umarız düşman bu hesap hatasını yapmaz." dedi. Arakçi, Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den net mesaj: "Her türlü kara harekatına karşı koymaya hazırız, hesap hatası yapmayın!"

HABERİN ÖZETİ İran Dışişleri Bakanı Arakçi’den net mesaj: "Her türlü kara harekatına karşı koymaya hazırız, hesap hatası yapmayın!" İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’nin olası kara harekatına karşı koymaya hazır olduklarını belirterek müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin her türlü kara harekatına karşı koymaya hazır olduklarını ve düşmanın bu hesap hatasını yapmamasını umduğunu belirtti. Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'tan doğrudan mesaj aldıklarını ancak bunun müzakere anlamına gelmediğini savundu. İran'ın savaşın sona erdirilmesi için saldırıların tekrarlanmayacağına dair güvence verilmesi ve zararların telafi edilmesini içeren şartlar ortaya koyduğunu ifade etti. Arakçi, müzakereler konusunda henüz bir karar almadıklarını ve herhangi bir tarafla müzakere yürütüldüğüne dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Hürmüz Boğazı'nın tamamen açık olduğunu ve yalnızca İran'a karşı savaşta yer alanlara kapatıldığını belirtti.

"HESAP HATASI YAPMAYIN" UYARISI

Tıpkı geçmiş dönemlerde olduğu gibi ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’tan doğrudan mesaj aldığını söyleyen Arakçi, bu durumun müzakere anlamına gelmediğini savunarak, "Her türlü kara harekatına karşı koymaya hazırız. Umarız düşman bu hesap hatasını yapmaz." ifadesini kullandı.

MÜZAKERE İDDİALARINA YALANLAMA

Arakçi, müzakereler konusunda henüz bir karar almadıklarını ancak savaşın sona erdirilmesi için İran’ın ortaya koyduğu şartların açık olduğunu ifade ederek, "ABD'nin 15 teklifine herhangi bir cevap göndermedik. İran'ın şartları, saldırıların tekrarlanmamasına yönelik güvenceler verilmesi ve zararların telafi edilmesini içeriyor." diye konuştu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "İran'da herhangi bir tarafla müzakere yürütüldüğüne dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Tüm mesajlar Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla iletilmekte ya da bakanlık tarafından alınmaktadır; güvenlik kurumları arasında da iletişim sürmektedir" dedi.

HÜRMÜZ BOĞAZI KİMLERE KAPALI?

Ülkesinin ateşkesi kabul etmeyeceğini hatırlatan Arakçi, "Sadece İran’da değil tüm bölgede savaşın bitmesini istiyoruz." dedi. Arakçi, komşu ülkelerle güven inşa etmenin zor olacağını ancak bunun başarılacağına inandığını belirtti. Arakçi, "Hürmüz Boğazı tamamen açık. Boğaz yalnızca İran’a karşı savaşta yer alanlara kapatıldı" dedi.