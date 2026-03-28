Hakan Fidan ile Abbas Arakçi arasında kritik görüşme! Görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı

İsrail-ABD ile İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaş sürüyor. Savaşın ilk gününden bu yana Orta Doğu'da sıcak gelişmeler yaşanırken peşpeşe kritik açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Türkiye de savaşın başından itibaren diplomatik temaslarını hız kesmeden sürdürüyor.
Son olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgede yaşanan son gelişmeler ve ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ele alındı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Türkiye ve bazı bölge ülkelerinin devam eden savaşın sona erdirilmesine yönelik çabalarından dolayı teşekkür ederek ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını "bölgedeki mevcut durumun ve güvensizliğin temel nedeni" olarak nitelendirdi.
ABD’nin tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arakçi, Washington yönetiminin çelişkili davranışları ve mantık dışı taleplerinin güven zedelediğini belirterek bu durumun diplomatik sürece yönelik güvensizliği artırdığını ifade etti.
Bakan Hakan Fidan ise Türkiye’nin savaşın sona erdirilmesine yönelik yaklaşımına değindi, mevcut krizin çözümü için yapıcı rol üstlenmeye hazır olduklarını kaydetti. İran’ın karşı tarafa yönelik güvensizliğinin anlaşılabilir olduğunu belirten Hakan Fidan, İran’ın müzakereler sırasında 2 kez askeri saldırıya maruz kaldığını vurguladı.
Taraflar ayrıca, ikili temasların sürdürülmesi ve bölge ülkeleriyle istişarelerin devam ettirilmesi konusunda mutabık kaldı.