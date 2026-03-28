Hakan Fidan ile Abbas Arakçi arasında kritik görüşme! Görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı

İsrail-ABD ile İran arasındaki savaş devam ederken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgede yaşanan son gelişmeler ve ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ele alınırken Abbas Arakçi, ABD’nin çelişkili tutumu ve mantık dışı taleplerinin güveni zedelediğini, bunun da diplomatik sürece yönelik güvensizliği artırdığını belirtti.

Hakan Fidan ile Abbas Arakçi arasında kritik görüşme! Görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı
Hakan Fidan ile Abbas Arakçi arasında kritik görüşme! Görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail-ABD ile İran arasındaki savaş ve bölgedeki gelişmeler hakkında kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Türkiye ve bölge ülkelerinin savaşın sona erdirilmesine yönelik çabalarından dolayı teşekkür ederek, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını bölgedeki güvensizliğin temel nedeni olarak nitelendirdi.
Arakçi, ABD yönetiminin çelişkili davranışları ve mantık dışı taleplerinin güven zedelediğini belirtti.
Bakan Hakan Fidan, Türkiye'nin savaşın sona erdirilmesine yönelik yaklaşımını vurgulayarak yapıcı rol üstlenmeye hazır olduklarını ifade etti ve İran'ın müzakereler sırasında iki kez askeri saldırıya maruz kaldığını belirtti.
Taraflar, ikili temasların ve bölge ülkeleriyle istişarelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.

Son olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgede yaşanan son gelişmeler ve ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ele alındı.

Hakan Fidan ile Abbas Arakçi arasında kritik görüşme! Görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı

GÖRÜŞMENİN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Türkiye ve bazı bölge ülkelerinin devam eden savaşın sona erdirilmesine yönelik çabalarından dolayı teşekkür ederek ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını "bölgedeki mevcut durumun ve güvensizliğin temel nedeni" olarak nitelendirdi.

ABD’nin tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arakçi, Washington yönetiminin çelişkili davranışları ve mantık dışı taleplerinin güven zedelediğini belirterek bu durumun diplomatik sürece yönelik güvensizliği artırdığını ifade etti.

Hakan Fidan ile Abbas Arakçi arasında kritik görüşme! Görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı

Bakan Hakan Fidan ise Türkiye’nin savaşın sona erdirilmesine yönelik yaklaşımına değindi, mevcut krizin çözümü için yapıcı rol üstlenmeye hazır olduklarını kaydetti. İran’ın karşı tarafa yönelik güvensizliğinin anlaşılabilir olduğunu belirten Hakan Fidan, İran’ın müzakereler sırasında 2 kez askeri saldırıya maruz kaldığını vurguladı.

Taraflar ayrıca, ikili temasların sürdürülmesi ve bölge ülkeleriyle istişarelerin devam ettirilmesi konusunda mutabık kaldı.

