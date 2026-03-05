Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye saldırı girişimine kınama

İran'dan fırlatılıp Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yönelen balistik füze saldırısı girişimi engellendi. NATO kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirilen füze Hatay Dörtyol'a düşürüldü.

Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Ankara Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı. Büyükelçiye Hatay'da düşürülen füze ile ilgili Türkiye'nin tepkisi ve endişesi iletildi.

BAE'DEN İRAN'A SERT TEPKİ

Türkiye'ye yönelik saldırı girişimine Birleşik Arap Emirlikleri'nden de tepki geldi. Konuya ilişkin BAE Dışişleri Bakanlığından açıklama yapıldı.

İran'dan Türk hava sahasına yönelik balistik füze ateşlenmesi girişiminin şiddetle kınandığı açıklamada, "Bu düşmanca eylemler tehlikeli bir tırmanış ve devletlerin egemenliğine açık bir ihlaldir. Bölgenin güvenliği ve istikrarına yönelik de doğrudan bir tehdittir." ifadesi kullanıldı.

"SALDIRILARI KINIYORUZ"

Açıklamada, "BAE, saldırıların kapsamının kardeş ve dost ülkeleri de içerecek şekilde genişletilmesini, tüm hukuki ve siyasi standartlar uyarınca kınandığını vurgular. Bu durum, gerilimi azaltma çabalarını baltalayan ve bölgesel gerilimleri daha da artıran kabul edilemez bir tırmanış teşkil etmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

NATO FÜZEYİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik füzenin, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.