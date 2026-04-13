Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Birleşmiş Milletler raporu: Batı Şeria’da 36 bin Filistinli zorla yerinden edildi, etnik temizliğe yol açılıyor!

BM raportörleri, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te zorla yerinden edilmelerin rekor seviyeye ulaştığını duyurdu. Günlük saldırıların Filistinliler için hayatı çekilmez hale getirdiğini belirten BM yetkilileri, bu durumun planlı bir etnik temizlik politikası olduğunu vurguladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.04.2026
saat ikonu 18:02
|
GÜNCELLEME:
13.04.2026
saat ikonu 18:02

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da zorla yerinden edilmelerin, günlük saldırılarla etnik temizliğe yol açtığını bildirdi.

0:00 195
HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 43 saniyeye düşürüldü.
Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da zorla yerinden edilmelerin, günlük saldırılarla etnik temizliğe yol açtığını bildirdi.
BM raportörleri, Gazze'nin batısındaki yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı yerleri hedef alan İsrail saldırıları ve Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki zorla yerinden edilmelerin yeniden artması konusunda ciddi endişe duyduğunu açıkladı.
Raportörler, bu durumun Filistinliler için hayatı çekilmez hale getirmeyi ve onları topraklarından kalıcı olarak uzaklaştırmayı hedeflediğini belirtti.
İşgal altındaki Batı Şeria'da, özellikle Doğu Kudüs'te, 2025'te yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin genişlemesi ve şiddetin yoğunlaşmasıyla birlikte 36 binden fazla Filistinlinin zorla yerinden edildiği aktarıldı.
Yerinden edilmelerin, İsrail kolluk kuvvetleri ve onların desteklediği kişilerin terörizmi tarafından yönlendirildiği, bunun sonucunda kadınların ve çocukların öldürüldüğü, yaralandığı, taciz edildiği ve evler, tarım arazileri ile geçim kaynaklarının yaygın bir şekilde yok edildiği vurgulandı.
BM raportörleri, İsrail'in yasa dışı işgaline son vermesi ve uluslararası hukukun ağır ihlallerine ilişkin soruşturmaları ve hesap verebilirliği sağlaması gerektiğini belirtti.
BM raportörlerince yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin batısındaki yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı yerleri hedef alan İsrail saldırıları ve Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki zorla yerinden edilmelerin yeniden artması konusunda ciddi endişe duyulduğu aktarıldı.

Bu durumun son bulması çağrısı yapılan açıklamada, "Bu yerinden edilme, terör ve hedefli saldırı döngüsünün nihai bir amacı Filistinliler için hayatı çekilmez hale getirmek ve onları topraklarından kalıcı olarak uzaklaştırmak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yerinden edilmiş sivillerin barındığı bilinen bölgeleri hedef almanın uluslararası insani hukukun ciddi bir ihlali olduğu kaydedilerek, bu durumun uluslararası eylem ve hesap verebilirliğin acil ihtiyacının acı bir hatırlatıcısı olduğuna işaret edildi.

BATI ŞERİA'DA 36 BİN KİŞİ ZORLA GÖÇ ETTİRİLDİ

Açıklamada, "(İsrail tarafından) Çok sayıda yerinden edilme emrine ve konutların yüzde 92'sini etkileyen yaygın yıkıma maruz kalan Gazze nüfusunun büyük çoğunluğu birçok kez zorla yerinden edildi." ifadeleri kullanıldı.

Çadırlarda ve derme çatma barınaklarda yaşayan sivillerin saldırılar, donma, sel ve bina çökmeleri gibi risklerin yanı sıra hayatta kalmaları için temel hizmetlerin eksikliğiyle karşı karşıya kaldığı belirtilen açıklamada, kadınlar ve çocukların orantısız bir şekilde bu eksikliklerin yükünü taşıdığına değinildi.

Açıklamada, "İşgal altındaki Batı Şeria'da, özellikle Doğu Kudüs'te, zorla yerinden edilmenin keskin bir şekilde artmasından ciddi endişeliyiz. BM İnsan Hakları Ofisi'nin yeni bir raporuna göre, 2025'te yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin genişlemesi ve şiddetin yoğunlaşmasıyla birlikte 36 binden fazla Filistinli zorla yerinden edildi." ifadelerine yer verildi.

Yerinden edilmelerin, İsrail kolluk kuvvetleri ve onların desteklediği Filistinlilerin topraklarını gasbedenlerin terörizmi tarafından yönlendirildiği belirtilen açıklamada, "Batı Şeria'da yerinden edilmeler, günlük saldırılarla etnik temizliğe yol açıyor. Bu saldırılar sonucunda kadınlar ve çocuklar öldürülüyor, yaralanıyor ve taciz ediliyor, Filistinlilerin evleri, tarım arazileri ve geçim kaynakları yaygın bir şekilde yok ediliyor." denildi.

Açıklamada, Gazze'de Filistinlilerin evlerinden ve topraklarından kitlesel olarak yerinden edilmesiyle birlikte gerçekleşen bu eylemlerin ölçeği ve modelinin, işgal altındaki Filistin topraklarında devam eden daha geniş bir etnik temizlik politikasını bir kez daha gösterdiğine vurgu yapıldı.

"AMAÇ FİLİSTİNLİLERİ KALICI OLARAK UZAKLAŞTIRMAK"

Ülkelerin yasal yükümlülüklerine uyması gerektiğine işaret edilen açıklamada, "İsrail, yasa dışı işgaline son vermeli, işgal altındaki Filistin topraklarında uluslararası hukukun ağır ihlallerine ilişkin soruşturmaları ve hesap verebilirliği sağlamak için etkili önlemler almalıdır. Uluslararası hukuka göre insanlığa karşı suç teşkil eden ve ilgili kişilerin bireysel cezai sorumluluğunu doğuran bu tür uygulamaların kesintisiz devam etmesi kabul edilemez." değerlendirmesinde bulunuldu.

ETİKETLER
#İsrail
#bm
#batı şeria
#Etnik Temizlik
#Zorla Yerinden Edilme
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.