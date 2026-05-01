Biz kepçe izlerdik onlar bakın ne izliyor! Z kuşağının yeni favori hobisi belli oldu

Ekranlara yapışık yaşadığı sanılan Z kuşağı, uzmanları ters köşeye yatıran yepyeni bir tutkuya yöneldi. Akıllı telefonları rafa kaldırtıp gençleri doğanın kalbine çeken sürpriz bir aktivite, şimdiden yüz binlerce kişinin yeni terapi yöntemi haline geldi.

Biz kepçe izlerdik onlar bakın ne izliyor! Z kuşağının yeni favori hobisi belli oldu
Dijital cihazlarına bağlı yaşadığı düşünülen , ekranları bir kenara bırakarak doğayla yeniden bağ kurmaya başladı. Daily Mail sitesinin haberine göre kuş gözlemciliği, gençler arasında takı yapımının ardından en hızlı büyüyen hobi konumuna yükseldi.

HABERİN ÖZETİ

Dijital cihazlarına bağlı yaşadığı düşünülen Z kuşağının, ekranları bırakıp doğayla yeniden bağ kurarak kuş gözlemciliğini en hızlı büyüyen ikinci hobi olarak benimsediği belirtiliyor.
Z kuşağı arasında düzenli kuş gözlemleyenlerin sayısında 2018'den bu yana yüzde 1088'lik bir artış yaşandı.
En az 750 bin Z kuşağı üyesinin kuş gözlemciliğinden keyif aldığı tahmin ediliyor.
Gençler, kuş gözlemciliğini 'masrafsız bir terapi' olarak tanımlıyor ve sosyal medyada bu konuda paylaşımlar yapıyor.
Bazı gençler, kuşları kaydetme heyecanını 'Pokémon yakalamaya' benzetiyor.
Akıllı telefon uygulamaları, acemi gözlemcilerin türleri tanımlamasına yardımcı olarak ilgi artışında rol oynuyor.
Kuş cıvıltılarını dinlemenin zihinsel ve fiziksel sağlığa faydaları olduğu ve yaşa bağlı bilişsel gerilemeyi yavaşlatma potansiyeli taşıdığı belirtiliyor.
RSPB (Kraliyet Kuşları Koruma Derneği) adına gerçekleştirilen yeni bir araştırma, kuş gözlemciliğine yönelik ilginin sürpriz bir şekilde gençlere kaydığını ortaya koydu. Akıllı telefonlarına yapışık yaşadığı sanılan Z kuşağı, dikkatini gökyüzüne çevirerek doğayla buluşmayı tercih etmeye başlamış.

GENÇLER ARASINDA YÜZDE 1088 ORANINDA ARTIŞ YAŞANDI

Veriler, 2018 yılından itibaren düzenli olarak kuş gözlemleyen 16 ile 29 yaş arasındaki bireylerin sayısında on katlık artış yaşandığını gösteriyor. Yani tam yüzde 1088'lik bir yükselişe tekabül ediyor.

En az 750 bin Z kuşağı üyesinin kuş gözlemciliğinden keyif aldığı belirtiliyor. Genç kuş gözlemcilerinin sayısı her geçen gün artarken, bu aktivite takı yapımının ardından en hızlı büyüyen ikinci hobi konumuna yerleşti. Ayrıca Y kuşağındaki kuş gözlemcisi sayısında yüzde 216, X kuşağında ise yüzde 66 oranında artış gözlemlendi.

RSPB vahşi yaşam uzmanı Molly Brown, her yaştan insanın doğayla bağ kurmanın getirdiği neşeyi keşfettiğini ifade etti. Brown, kuş gözlemciliğinin artık eski moda bir zaman geçirme yöntemi olmaktan çıkarak çok daha genç ve çeşitli bir kitleyi kendine çektiğini vurguluyor.

GENÇLER KUŞ GÖZLEMCİLİĞİ HAKKINDA NE DİYOR?

RSPB Konseyi'nden 24 yaşındaki Jess Painter, kuş gözlemciliğinin daha erişilebilir ve havalı bir hobiye dönüştüğünü dile getiriyor. Özellikle TikTok gibi sosyal platformlar üzerinden kuş gözlemleme ipuçları paylaşan gençlerin sayısı hızla çoğalıyor. @beththebirdnerd isimli bir kullanıcı, yaptığı paylaşımda kuş gözlemciliğini "masrafsız bir terapi" olarak tanımlıyor.

Aynı kullanıcı, tek bir kuş türünü görebilmek için 4 saat araç kullandığını ve kadınlara özel cilt bakımı seanslarını da içeren kuş gözlem inzivaları düzenlediğini belirtiyor. Reddit üzerinde yapılan paylaşımlarda ise katılımcılar, kuşları kaydetme heyecanını "Pokémon yakalamaya" benzetiyor. Acemi gözlemcilerin türleri tanımlamasına yardımcı olan akıllı telefon uygulamaları da ilgi artışında önemli bir rol oynuyor.

"DOĞAYLA BAĞ KURDUĞUMUZDA KENDİMİZE DE İYİ BAKIYORUZ"

Araştırmalar, kuş cıvıltılarını dinlemenin zihinsel ile fiziksel sağlığa sayısız fayda sağladığını ve yaşa bağlı bilişsel gerilemeyi yavaşlatma potansiyeli taşıdığını kanıtlıyor.

RSPB Başkanı Doktor Amir Khan, doğayla iç içe olmanın beynin mutluluk hormonu olan serotonini aktif olarak uyardığını dile getiriyor. Khan, insanların binlerce yıldır doğayla yaşadığını hatırlatarak kuş cıvıltılarını dinlemenin hayatın en saf zevklerinden biri olduğunu aktarıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
'Alışılmadık noktada' deprem fırtınası! Son 24 saatte 17 kez sallandı
ABD’ye savaşta dev darbe! Dudak uçuklatan zarar ortaya çıktı
