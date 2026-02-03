Bob Ross’un 3 tablosu dudak uçuklatan fiyata satıldı

1970’ler ve 1980’lerde televizyon tarihinin en sevilen isimlerinden biri haline gelen, “Resim Sevinci” programıyla milyonlarca insana resim yapmayı sevdiren Bob Ross, ölümünden yıllar sonra bile mirasıyla topluma katkı sunmayı sürdürüyor.

Ross, ekran başında tamamladığı üç orijinal eseri, bir müzayedede rekor fiyata alıcı buldu.

GELİRİ KAMU YAYINCILIĞINA AKTARILDI

Toplamda 1 milyon 270 bin dolara (Yaklaşık 55 milyon 240 bin TL) satılan tabloların geliri, Bob Ross’un programlarının yayınlandığı ve gelişimine büyük katkı sağladığı kamu medya kuruluşlarına aktarıldı. Bu anlamlı bağış, kamu yayıncılığının finansal sürdürülebilirliği açısından kritik bir destek olarak nitelendiriliyor.

TELEVİZYON TARİHİNİN BİR PARÇASI

Satışa çıkarılan tabloları diğer tablolardan ayıran en önemli özellik, Ross'un bu eserleri program çekimleri esnasında milyonlarda kişinin gözü önünde yapmış olması. Koleksiyonerler ise sanatçının imzasını taşıyan bu çalışmaların yalnızca birer sanat eseri değil, aynı zamanda televizyon tarihinin de birer parçası olduğuna dikkat çekiyor.

Uzmanlar, Bob Ross’un popülaritesinin dijital çağda daha da arttığına dikkat çekiyor. Sosyal medya ve video platformlarında yeni nesiller tarafından da keşfedilen Ross, bu son satışla birlikte sanat piyasasındaki sarsılmaz yerini bir kez daha tescilledi.

Kamu medyası yetkilileri yaptıkları açıklamada; "Bob, hayatı boyunca paylaşmanın ve öğretmenin önemini vurguladı. Bugün onun mirasının, yine halka hizmet eden medya kanallarına destek olması bizler için tarif edilemez bir gurur" ifadelerine yer verdi.