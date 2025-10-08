Menü Kapat
 | Berrak Arıcan Baş

ABD lideri Trump fonları kesti, Bob Ross'un tabloları satışa çıktı

Bir döneme damga vuran ünlü ressam Bob Ross'un orijinal tabloları açık artırmaya çıkıyor. Elde edilen gelir, kamu televizyonlarına aktarılacak.

ABD lideri Trump fonları kesti, Bob Ross'un tabloları satışa çıktı
KAYNAK:
NBC News
|
GİRİŞ:
08.10.2025
saat ikonu 12:17
|
GÜNCELLEME:
08.10.2025
saat ikonu 12:17

ABD'de evi Bonhams, 1983’ten 1994’e kadar yayınlanan “The Joy of Painting” programıyla milyonlarca izleyiciye resim yapmayı sevdiren Bob Ross'un tablolarını satışa çıkarıyor. Bob Ross’un orijinal tabloları açık artırma yönetimiyle satılacak. Elde edilecek gelir, ülke genelindeki kamu televizyonlarına aktarılacak.

ABD lideri Trump fonları kesti, Bob Ross'un tabloları satışa çıktı

SATIŞ DEĞERİ DUDAK UÇUKLATAN CİNSTEN

Müzayedede 30 farklı tablo yer alacak. İlk açık artırma 11 Kasım’da “California ve Batı Sanatı” başlığıyla düzenlenecek. NBC News'in haberine göre, burada Ross'un, 1990 tarihli “Cliffside”, 1993 tarihli “Winter’s Peace” ve yine 1993 tarihli “Home in the Valley” adlı üç eseri yer alacak. Eserlerin toplam satış değerinin 850 bin ila 1,4 milyon dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.

ABD lideri Trump fonları kesti, Bob Ross'un tabloları satışa çıktı

Bob Ross Inc. Başkanı Joan Kowalski, ''Bob Ross yaşamını sanatı herkese ulaştırmaya adadı. Bu müzayede, onun mirasının sanatı evlere taşıyan kamu televizyonlarını desteklemeye devam etmesini sağlıyor'' dedi.

ABD Kamu Televizyonu Başkanı Jim Dunford ise, “Kamu medyası her zaman kamu ve özel sektör arasında bir dayanışma örneği olmuştur. Bu açık artırma, bu ortaklığın en güzel göstergesi,” ifadelerini kullandı.

ABD lideri Trump fonları kesti, Bob Ross'un tabloları satışa çıktı

TRUMP KAMU FONLARINI SONLANDIRDI

ABD Başkanı Donald Trump, mayıs ayında imzaladığı kararnameyle Ulusal Kamu Radyosu (NPR) ve PBS televizyonuna yönelik kamu fonlarını sonlandırmıştı. Beyaz Saray, bu kuruluşların “partizan ve yanlı haberler için milyonlarca dolar vergi kaynağı kullandığını” iddia etmişti.

Bu karar, yüzlerce yerel radyo ve televizyon istasyonunun finansal krizle karşı karşıya kalmasına yol açtı. Bazı istasyonlar acil kampanyaları başlatırken, bazıları programlarını iptal etmek veya personel çıkarmak zorunda kaldı.

ETİKETLER
#açık artırma
#bağış
#sanat
#Bob Ross
#Kamu Televizyonu
#Pbs
#Npr
#Dünya
