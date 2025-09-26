Menü Kapat
Avatar
Editor
 Berkay Alptekin

Bölgede alarma geçildi! Saldırgan sincap 2 kişiyi hastanelik etti

ABD'nin San Francisco şehrinde yer alan San Rafael bölgesinde saldırgan bir sincap bölgede korku dolu anlara neden oldu. Yaşanan olayda sincap, 2 kişiyi hastanelik ederken, olayın ardından mahalleye uyarı afişleri asıldı.

Bölgede alarma geçildi! Saldırgan sincap 2 kişiyi hastanelik etti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.09.2025
09:42
|
GÜNCELLEME:
26.09.2025
09:42

ABD'nin California eyaletinde yer alan San Francisco şehrinin kuzeyindeki San Rafael bölgesinde saldırgan bir sincap, son haftalarda bölge halkına dehşeti yaşatıyor.

Associated Press'in (AP) haberine göre, Lucas Vadisi semtinde en az iki kişi sincap tarafından tıbbi müdahale gerektiren saldırıya uğradı.

Yaralılardan Joan Heblack, yürüyüş sırasında sincabın aniden ortaya çıkarak bacağına yapıştığını ve ısırıp tırmaladığını anlattı.

Bir başka bölge sakini Isabel Campoy ise yürüyüş sırasında sincabın yerden sıçrayarak yüzüne çarptığını, ardından kolunu yaraladığını dile getirdi. Campoy’un kolu kanlar içinde kalırken, her iki kadın da acil serviste tedavi altına alındı.

Bölgede alarma geçildi! Saldırgan sincap 2 kişiyi hastanelik etti

"SALDIRGAN BİR SİNCAP"

Olayların ardından mahalleye uyarı afişleri asıldı. Bildirilerde, en az beş kişinin "saldırgan bir sincap” tarafından hedef alındığı belirtildi.

Kaliforniya'da bir hayvan barınağından Lisa Bloch, eylül ortasından bu yana yeni bir saldırı ihbarı almadıklarını söyledi. Bloch, saldırgan davranışların genellikle insanların yaban hayvanlarını beslemesinden kaynaklandığını vurguladı.

“İyi haber, sincaplar kuduz taşımaz. Ama insanlar kesinlikle yaban hayvanı beslememeli.” ifadelerini kullandı.

