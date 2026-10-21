Brezilya mahkemesinden Meta'ya seçim öncesi Lula ve Bolsonaro talimatı: 24 saat süre verildi

Brezilya'nın en üst seçim mahkemesi, sosyal medya şirketi Meta'ya, Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva ile sağcı rakibi Senatör Flavio Bolsonaro'nun seçim kampanyası içeriklerine eşit muamele uyguladığını kanıtlaması için 24 saat süre verdi. Mahkeme, önceki kararın gereklerini yerine getirmediği gerekçesiyle şirkete uygulanacak günlük para cezasını 1 milyon reale (200 bin dolar) çıkardı.

META'YA 24 SAAT SÜRE

AFP'nin gördüğü mahkeme belgesine göre pazartesi günü alınan karar, Meta'nın önceki talimatlara uyduğunu gösterememesi üzerine verildi. Kararda ihlalin devam etmesinin cezanın yetersiz kaldığını gösterdiği belirtilerek, "İkinci tur seçimlere yalnızca birkaç gün kala talimatlara uyulmaması, uygulanan para cezasının yetersiz olduğunu ortaya koyuyor" ifadesine yer verildi.

Lula'nın seçim kampanyası; Facebook, WhatsApp ve Instagram'ın sahibi Meta'yı pazar günü yapılacak ikinci tur seçimler öncesinde Lula'ya ait kampanya içeriklerini kısıtlayarak Bolsonaro'nun önünü açmakla suçlamıştı.

Meta ise seçimlerde taraflardan birini desteklemek amacıyla herhangi bir işlem yapıldığı iddiasını reddetti. Şirket daha önce, Lula’nın bazı seçim reklamlarının Brezilya'yla sınırlı olmayan teknik hatalar nedeniyle yanlışlıkla devre dışı bırakıldığını açıklamıştı.

Lula'nın kampanyası ayrıca WhatsApp’ın yapay zeka aracının seçim içeriklerine yaklaşımında tutarsızlıklar bulunduğunu ileri sürdü. Kampanya yetkilileri Lula'yla ilgili seçim içeriklerinin sınırlandırıldığını Bolsonaro'yla bağlantılı içeriklere ise aynı uygulamanın yapılmadığını iddia etti.

Brezilya Yüksek Seçim Mahkemesi'nden bir yargıç, Meta'nın ikinci tur seçimler tamamlanana kadar her iki adaya da aynı kuralları uygulamasını istemişti. Karara uyulmaması halinde şirkete günlük 500 bin real (100 bin dolar) para cezası uygulanması öngörülmüştü. Pazartesi günü alınan kararla ceza miktarı iki katına çıkarıldı.