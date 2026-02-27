Brezilya'da sel ve toprak kayması hayatı felç etti! Bilanço her geçen gün ağırlaşıyor

Brezilya'nın güneydoğusunda yer alan Minas Gerais eyaletinde pazartesi günü şiddetli yağışlar felaketi beraberinde getirdi. Sel ve toprak kaymalarında bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

İtfaiye tarafında yapılan açıklamada, Juiz de Fora ve Uba şehirlerinde yaşanan sel ve toprak kaymaları nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 59'a yükseldiği, kayıp 15 kişi için arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Ölümlerin 53'ü Juiz de Fora'da, 6'sı ise Uba şehrinde kayıtlara geçti. Ayrıca 230'dan fazla kişi mahsur kaldığı bölgelerden kurtarılırken, 5 bin 500'den fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI 24 SAAT DEVAM EDİYOR

Brezilya Meteoroloji Enstitüsü (Inmet), şiddetli rüzgarlarla birlikte daha fazla yağış beklendiğini belirterek, elektrik kesintileri, ağaç devrilmesi, sel ve yıldırım çarpması riskine karşı uyarıda bulundu.

Heyelan ve yapısal çökmelerin meydana geldiği bölgelerde acil durum ekipleri, ağır makineler ve arama köpekleriyle birlikte 24 saat boyunca arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.