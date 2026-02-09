Bu kez Hamaney halkı sokağa çağırdı: Düşmanı hayal kırıklığına uğratın

İran'daki ekonomik sıkıntılar nedeniyle sokağa dökülen halka, güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sebebiyle hayatını kaybeden en az 6 bin kişinin ardından bu kez Dini lider Ayetullah Ali Hamaney halkı sokağa çağırdı.

İslam Devrimi'nin 47'nci yılı dolayısıyla halka seslenen Hamaney, "11 Şubat, İran milletinin gücünü ve izzetini gösterdiği gündür. İran milleti iradeli, kararlı, değerlerine sahip çıkan ve ulusal çıkarlarının farkında olan bir millettir. Bu millet, kendisini ve ülkesini yabancı müdahalelerden kurtarmayı başarmıştır. Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen, dünyanın hiçbir yerinde bir ülkenin bağımsızlık ve milli gününde her yıl bu denli büyük kalabalıkların toplandığına rastlanmıyor. Bugün İran halkı sokaklara çıkarak yürüyüş yapıyor, İslam Cumhuriyeti'ne ve bu milletin çıkarlarına göz dikenleri geri adım atmaya zorluyor" dedi.

''DÜŞMANI HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATIN''

İranlılara 11 Şubat'ta düzenlenecek yıl dönümü yürüyüşüne katılmaları çağrısında bulunan Hamaney, devrim yıl dönümüne yoğun katılımın ABD ve İsrail'i umutsuzluğa düşüreceği mesajını vererek, "İradenizi ve kararlılığınızı göstererek düşmanı hayal kırıklığına uğratın. Yürüyüşe katılan ve İslam Cumhuriyeti'ne bağlılıklarını ifade eden insanların varlığı, düşmanın geri çekilmesine neden olacaktır" ifadelerini kullandı.

''MİLLİ GÜÇ FÜZE VE UÇAKLARDAN DAHA DİRENİŞLİ''

Hamaney, "Milli güç, füze ve uçaklardan çok milletlerin iradesi ve direnişiyle ilgilidir. Siz, Allah'a şükür, direncinizi ve iradenizi gösterdiniz. Bunu farklı olaylarda yeniden ortaya koyun. Düşmanı umutsuz bırakın. Çünkü düşman umutsuzluğa düşmedikçe, bir millet baskı ve tahakküme maruz kalır. Bu nedenle düşmanı umutsuz kılmak gerekir" şeklinde konuştu.

İRAN'DA PROTESTOLAR

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti. Gösterilerin sona ermesinin ardından son günlerde internet erişimi kısmen ve sınırlı şekilde yeniden sağlanmıştı.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle 28 Aralık 2025'te başlayan ve 8-9 Ocak'ta emniyet güçlerinin müdahalesiyle bastırılan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 961 olduğunu duyurdu.