Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Bu kez Hamaney halkı sokağa çağırdı: Düşmanı hayal kırıklığına uğratın

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran İslam Devrimi'nin 47. yıl dönümü kutlamaları için halka seslendi. Bu kez Hamaney halkı sokağa çağırdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.02.2026
saat ikonu 15:42
|
GÜNCELLEME:
09.02.2026
saat ikonu 15:44

'daki ekonomik sıkıntılar nedeniyle sokağa dökülen halka, güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sebebiyle hayatını kaybeden en az 6 bin kişinin ardından bu kez Dini lider Ayetullah Ali halkı sokağa çağırdı.

Bu kez Hamaney halkı sokağa çağırdı: Düşmanı hayal kırıklığına uğratın

İslam Devrimi'nin 47'nci yılı dolayısıyla halka seslenen Hamaney, "11 Şubat, İran milletinin gücünü ve izzetini gösterdiği gündür. İran milleti iradeli, kararlı, değerlerine sahip çıkan ve ulusal çıkarlarının farkında olan bir millettir. Bu millet, kendisini ve ülkesini yabancı müdahalelerden kurtarmayı başarmıştır. Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen, dünyanın hiçbir yerinde bir ülkenin bağımsızlık ve milli gününde her yıl bu denli büyük kalabalıkların toplandığına rastlanmıyor. Bugün İran halkı sokaklara çıkarak yürüyüş yapıyor, İslam Cumhuriyeti'ne ve bu milletin çıkarlarına göz dikenleri geri adım atmaya zorluyor" dedi.

Bu kez Hamaney halkı sokağa çağırdı: Düşmanı hayal kırıklığına uğratın

''DÜŞMANI HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATIN''

İranlılara 11 Şubat'ta düzenlenecek yıl dönümü yürüyüşüne katılmaları çağrısında bulunan Hamaney, devrim yıl dönümüne yoğun katılımın ABD ve İsrail'i umutsuzluğa düşüreceği mesajını vererek, "İradenizi ve kararlılığınızı göstererek düşmanı hayal kırıklığına uğratın. Yürüyüşe katılan ve İslam Cumhuriyeti'ne bağlılıklarını ifade eden insanların varlığı, düşmanın geri çekilmesine neden olacaktır" ifadelerini kullandı.

''MİLLİ GÜÇ FÜZE VE UÇAKLARDAN DAHA DİRENİŞLİ''

Hamaney, "Milli güç, füze ve uçaklardan çok milletlerin iradesi ve direnişiyle ilgilidir. Siz, Allah'a şükür, direncinizi ve iradenizi gösterdiniz. Bunu farklı olaylarda yeniden ortaya koyun. Düşmanı umutsuz bırakın. Çünkü düşman umutsuzluğa düşmedikçe, bir millet baskı ve tahakküme maruz kalır. Bu nedenle düşmanı umutsuz kılmak gerekir" şeklinde konuştu.

Bu kez Hamaney halkı sokağa çağırdı: Düşmanı hayal kırıklığına uğratın

İRAN'DA PROTESTOLAR

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Bu kez Hamaney halkı sokağa çağırdı: Düşmanı hayal kırıklığına uğratın

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti. Gösterilerin sona ermesinin ardından son günlerde internet erişimi kısmen ve sınırlı şekilde yeniden sağlanmıştı.

Bu kez Hamaney halkı sokağa çağırdı: Düşmanı hayal kırıklığına uğratın

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle 28 Aralık 2025'te başlayan ve 8-9 Ocak'ta emniyet güçlerinin müdahalesiyle bastırılan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 961 olduğunu duyurdu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İran ve ABD arasındaki gerilim ötelendi, ortadan kalkmadı! Trump'ın hamlesi sadece bir 'siyasi jest'
ABD yıkmaya Rusya ayakta tutmaya çalışıyor: İran'a gemilerle tonlarca para taşındı
ETİKETLER
#iran
#protestolar
#hamaney
#Ekonomik Sıkıntılar
#İslam Devrimi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.