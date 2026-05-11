Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Casus uçaklar radarda gizlenmedi! ABD'den Küba'ya açık mesaj

ABD, İran ile henüz barış sağlayamamışken casus uçaklarını bir başka ülkeye yönlendirdi. Küba kıyılarında gözetleme uçuşlarında ciddi artış olduğu öne sürüldü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Casus uçaklar radarda gizlenmedi! ABD'den Küba'ya açık mesaj
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.05.2026
saat ikonu 10:07
|
GÜNCELLEME:
11.05.2026
saat ikonu 10:10

'nin başkanlık koltuğuna 'barış' söylemleriyle oturan , önce Venezuela ardından İran şimdi de çevresindeki faaliyetleri artırdı. Özellikle son aylarda Küba kıyılarındaki gözetleme uçuşlarında ciddi artış olduğu iddia edildi.

CNN International'ın FlightRadar24 verilerine dayandırdığı analize göre ABD Donanması ve Hava Kuvvetleri, 4 Şubat'tan bu yana bölgeye en az 25 keşif ve gözetleme uçuşu gerçekleştirdi.

Casus uçaklar radarda gizlenmedi! ABD'den Küba'ya açık mesaj

İSTİHBARAT TOPLAMA UÇUŞLARI VE KEŞİF DRONLARI

Uçuşların büyük bölümü, Küba'nın en büyük kenti Havana ve Santiago de Cuba çevresinde yapıldı. Bazı uçuşlar ise kıyıya 60 kilometre kadar yaklaştı. Bölgede sinyal istihbaratı toplamak için kullanılan RC-135V Rivet Joint uçakları ve MQ-4C Triton yüksek irtifa keşif dronları görüldü.

Casus uçaklar radarda gizlenmedi! ABD'den Küba'ya açık mesaj

KÜBA'YA 'BİLİNÇLİ BİR MESAJ'

Bu uçakların konum bilgilerini gizleme özelliği olmasına rağmen kullanılmaması 'bilinçli bir mesaj' olarak yorumlandı. Bu süreçte Trump'ın, Küba'ya yönelik söylemlerini sertleştirmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Casus uçaklar radarda gizlenmedi! ABD'den Küba'ya açık mesaj

''ABD'NİN ULUSAL GÜVENLİĞİ İÇİN TEHDİT''

Trump, Fox New yorumcusu Marc Thiessen'in "Trump görev süresi bitmeden özgür Havana'yı ziyaret edecek" paylaşımını Truth Social'da yeniden yayınladı, kısa süre sonrada adaya petrol ablukası başlattı.

Casus uçaklar radarda gizlenmedi! ABD'den Küba'ya açık mesaj

Küba'ya yönelik yaptırımları genişletme kararı alan Washington yönetimi, Küba'nın ABD'nin ulusal güvenliği için "tehdit" oluşturduğunu iddia etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD lideri Trump, İran'ın cevabını 'kabul edilemez' buldu! İsrail saldırı sinyali verdi
Hantavirüs çöplükten çıktı! İlk hayatını kaybeden kişinin seyahat geçmişi sırrı çözdü
ETİKETLER
#donald trump
#ABD
#Küba
#ulusal güvenlik
#Gözetleme Uçuşları
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.