Casus uçaklar radarda gizlenmedi! ABD'den Küba'ya açık mesaj

ABD'nin başkanlık koltuğuna 'barış' söylemleriyle oturan Donald Trump, önce Venezuela ardından İran şimdi de Küba çevresindeki faaliyetleri artırdı. Özellikle son aylarda Küba kıyılarındaki gözetleme uçuşlarında ciddi artış olduğu iddia edildi.

CNN International'ın FlightRadar24 verilerine dayandırdığı analize göre ABD Donanması ve Hava Kuvvetleri, 4 Şubat'tan bu yana bölgeye en az 25 keşif ve gözetleme uçuşu gerçekleştirdi.

İSTİHBARAT TOPLAMA UÇUŞLARI VE KEŞİF DRONLARI

Uçuşların büyük bölümü, Küba'nın en büyük kenti Havana ve Santiago de Cuba çevresinde yapıldı. Bazı uçuşlar ise kıyıya 60 kilometre kadar yaklaştı. Bölgede sinyal istihbaratı toplamak için kullanılan RC-135V Rivet Joint uçakları ve MQ-4C Triton yüksek irtifa keşif dronları görüldü.

KÜBA'YA 'BİLİNÇLİ BİR MESAJ'

Bu uçakların konum bilgilerini gizleme özelliği olmasına rağmen kullanılmaması 'bilinçli bir mesaj' olarak yorumlandı. Bu süreçte Trump'ın, Küba'ya yönelik söylemlerini sertleştirmesi de dikkatlerden kaçmadı.

''ABD'NİN ULUSAL GÜVENLİĞİ İÇİN TEHDİT''

Trump, Fox New yorumcusu Marc Thiessen'in "Trump görev süresi bitmeden özgür Havana'yı ziyaret edecek" paylaşımını Truth Social'da yeniden yayınladı, kısa süre sonrada adaya petrol ablukası başlattı.

Küba'ya yönelik yaptırımları genişletme kararı alan Washington yönetimi, Küba'nın ABD'nin ulusal güvenliği için "tehdit" oluşturduğunu iddia etti.