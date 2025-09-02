Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Çekya'da eski Başbakan Andrej Babis saldırıya uğradı! Hastaneye kaldırıldı

Çekya'nın eski Başbakanı ve ana muhalefet partisi lideri Andrej Babis miting sırasında saldırıya uğradı. Bir kişinin koltuk değneği ile saldırmasıyla yaralanan Babis hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.09.2025
saat ikonu 08:19
|
GÜNCELLEME:
02.09.2025
saat ikonu 08:19

'nın eski Başbakanı ve ana muhalefet partisi Gayrimemnun Vatandaşlar Hareketi'nin (ANO) kurucu lideri Andrej Babis miting sırasında saldırıya uğradı. Bir kişi, 70 yaşındaki siyasetçiye koltuk değneği ile saldırdı. Babis'in, başına ve sırtına darbe aldığı bildirildi.

BEYİN TOMOGRAFİSİ ÇEKİLDİ

70 yaşındaki siyasetçinin saldırının ardından muayene ve beyin tomografisi için yerel bir hastaneye kaldırıldığı aktarılarak, siyasetçinin sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi. Olay yerinde bulunan polisin 50 ila 60 yaşlarındaki saldırgana derhal müdahale ettiği kaydedildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırganın derhal gözaltına alındığı ve olaya ilişkin inceleme başlatıldığı duyuruldu.

ÇEKYA BAŞBAKANI FİALA SALDIRIYI KINADI

Çekya Başbakanı Petr Fiala, saldırıyı kınayarak ana muhalefet lideri Babis'e acil şifa temennisinde bulundu. İçişleri Bakanı Vit Rakusan da saldırıyı kınayarak şiddetin hiçbir çözüm getirmeyeceğini ve kabul edilemeyeceğini belirtti.

"ŞİDDET, SLOVAKYA'NIN ARDINDAN ŞİMDİ ÇEK SİYASETİNE DE SIZDI"

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ", Slovakya'nın ardından şimdi Çek siyasetine de sızdı. Siyasi rakipleri yıllardır Andrej Babis'i şeytanlaştırma yoluna gidiyor. İşte sonuç. Fakat onu durduramayacaklar. Yoluna devam edecek ve seçimleri kazanacak! Geçmiş olsun dostum" ifadelerine yer verdi.

