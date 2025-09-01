Menü Kapat
TGRT Haber
29°
Editor
 Bengü Sarıkuş

Bakır yüzde 3 değer kazandı! 10 bin dolara yaklaştı

Dolar fiyatlarının gücünü kaybetmesi ve jeopolitik gelişmeler nedeniyle emtia grubundan bakır, Ağustos ayında yüzde 3 değer kazanarak ton bazında 10 bin dolar seviyesine yaklaştı.

Bakır yüzde 3 değer kazandı! 10 bin dolara yaklaştı
Bakır, zayıflayan ve artan taleple değer kazanmasının ardından ton başına 10 bin dolarlık eşik değerine doğru yükseldi. Bakır, Temmuz ayında en son 10 bin doların üzerinde işlem görmüştü. Ancak ABD Başkanı ’ın en yaygın işlem gören metal türlerine ithalat vergisi uygulamaktan vazgeçmesinin ardından bazı fiyat tahminlerine rağmen nispeten dirençli olduğunu kanıtladı. Ağustos ayında yüzde 3 değer kazandı.

Bakır yüzde 3 değer kazandı! 10 bin dolara yaklaştı

Bu yıl bakır talebi, Çin’deki görece güçlü ekonomik faaliyetlerle desteklendi. Dünyanın en büyük bakır pazarı olan Çin’de, görünür tüketim yılın ilk yarısında yaklaşık yüzde 10 arttı. Ancak yılın ikinci yarısına ilişkin daha ılımlı bir görünüme dair uyarılar yapıldı.

Bakır yüzde 3 değer kazandı! 10 bin dolara yaklaştı

Dolar, ABD Merkez Bankası’nın () bir sonraki toplantısında faiz indirimi beklentileri ve yatırımcıların Trump’ın Fed Guvernörü Lisa Cook’u görevden alma girişimi nedeniyle zayıfladı. ABD mahkemesinin Trump’ın birçok küresel tarifesini yasa dışı bulmasının ardından dolar üzerindeki baskı sürdü.

Bakır yüzde 3 değer kazandı! 10 bin dolara yaklaştı

Goldman Sachs ise 29 Ağustos’ta paylaştığı notunda şunları ifade etti: “Çin’de genel ekonomik aktivite verileri zayıflıyor gibi görünüyor ve bakır ile alüminyumda görünür tüketim artışı son aylarda yavaşladı. Bu da beklentilerimizle uyumlu.”

