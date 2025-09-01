Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Canlı Yayın
Ekonomi
Editor
 Bengü Sarıkuş

Bitcoin yatırımcısı dikkat! İki ayın en düşük seviyesini gördü!

Bitcoin, 1 Eylül 2025 tarihi itibarıyla 107,304 dolar seviyesine kadar geriledi ve bu rakamla son iki ayın en düşük seviyesini görmüş oldu. Peki Bitcoin yatırımcılarını ileriki dönemde neler bekliyor? İşte detaylar...

Bitcoin yatırımcısı dikkat! İki ayın en düşük seviyesini gördü!
Bengü Sarıkuş
01.09.2025
01.09.2025
, ABD teknoloji hisselerindeki düşüşün ardından 107 bin 304 dolar ile iki ayın en düşük seviyesine geriledi. 113 bin dolar ile 116 bin 900 dolar aralığı Bitcoin için birikim bölgesi yani destek seviyesi olarak görülüyor. Yükselişin devamlı hale gelebilmesi için kripto paranın amiral gemisi Bitcoin'de bu direnç seviyesinin aşılması gerekiyor.

Bitcoin yatırımcısı dikkat! İki ayın en düşük seviyesini gördü!

Bitcoin'in Ağustos 2025 sonlarında 110.000 dolarlık destek seviyesinin altına düşmesi, yatırımcılar ve analistler arasında hararetli bir tartışmayı alevlendirdi. Bazı analistler bu seviyeyi geçici bir yanıltıcı kırılma olarak değerlendirildi.

Bitcoin yatırımcısı dikkat! İki ayın en düşük seviyesini gördü!

Sonuç olarak, Bitcoin'in seyri, kurumsal alıcıların düşük seviyelerdeki indirimli arzı ne şekilde değerlendireceğine veya piyasanın bir panik satış dalgasına yenik düşme ihtimaline bağlı olacak.

ETİKETLER
#Kripto Para
#yatırım
#bitcoin
#finans
#Abd Teknoloji
#Ekonomi
TGRT Haber
