Bitcoin yatırımcısı dikkat! İki ayın en düşük seviyesini gördü!

Bitcoin, ABD teknoloji hisselerindeki düşüşün ardından 107 bin 304 dolar ile iki ayın en düşük seviyesine geriledi. 113 bin dolar ile 116 bin 900 dolar aralığı Bitcoin için birikim bölgesi yani destek seviyesi olarak görülüyor. Yükselişin devamlı hale gelebilmesi için kripto paranın amiral gemisi Bitcoin'de bu direnç seviyesinin aşılması gerekiyor.

Bitcoin'in Ağustos 2025 sonlarında 110.000 dolarlık destek seviyesinin altına düşmesi, yatırımcılar ve analistler arasında hararetli bir tartışmayı alevlendirdi. Bazı analistler bu seviyeyi geçici bir yanıltıcı kırılma olarak değerlendirildi.

Sonuç olarak, Bitcoin'in seyri, kurumsal alıcıların düşük seviyelerdeki indirimli arzı ne şekilde değerlendireceğine veya piyasanın bir panik satış dalgasına yenik düşme ihtimaline bağlı olacak.