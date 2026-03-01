Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi’den dikkat çeken açıklama: Bir ülkenin liderinin öldürülmesi kabul edilemez

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak düzenlediği saldırıları ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin kabul edilmeyeceğini belirtti. Vang, açıklamasında uluslararası topluma tek taraflı eylemelere ortak tepki gösterme çağrısı yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi’den dikkat çeken açıklama: Bir ülkenin liderinin öldürülmesi kabul edilemez
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.03.2026
saat ikonu 15:30
|
GÜNCELLEME:
01.03.2026
saat ikonu 15:30

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı. Vang, görüşmede ABD ve İsrail'in, müzakereler devam ederken 'a saldırmasının uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkilerin temel normlarını ihlal ettiğini belirterek "Egemen bir ülkenin liderinin öldürülmesi ve rejim değişikliğinin kışkırtılması kabul edilemez." şeklinde konuştu.

ÇİN BU DURUMDAN ENDİŞELİ

ABD ve İsrail'in eylemlerinin ardından çatışmanın Körfez bölgesine sıçradığı ve 'daki durumun tehlikeli bir uçuruma sürüklendiğine dikkati çeken Vang, Çin'in bu durumdan endişeli olduğunu ifade etti.

Vang, Çatışmanın yayılması ve gerilimin kontrol edilemeyecek bir noktaya tırmanmasının önüne geçmek için askeri eylemlerin derhal durdurulması gerektiğinin altını çizdi.

ÇİN ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE GÜÇ KULLANIMINA KARŞI ÇIKIYOR

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın amaç ve ülkelerini savunduğunu ve uluslararası ilişkilerde güç kullanımına karşı çıktığını ifade eden Vang, diyaloğa ve müzakerelere dönüşün gerekli olduğunu vurguladı. Vang, tüm tarafların barışı savunması ve diğerlerini diyalog ve müzakere yoluna dönmeye teşvik etmesi gerektiğini kaydetti.

Tek taraflı eylemlere karşı ortak bir tepkinin gerektiğini hatırlatan Vang, "BM Güvenlik Konseyinin onayını almadan egemen ülkelere saldırmak, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından kurulan barışın temelinin altını oyuyor. Uluslararası toplum dünyanın orman kanununa dönüşüne karşı çıkan açık ve kati bir ses çıkarmalı." ifadelerini kullandı.

Rus Bakan Lavrov da ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının Orta Doğu'nun istikrarına büyük zarar verdiğini, Rusya'nın Çin ile bu konuda aynı pozisyonu paylaştığını, iletişim ve eşgüdümü güçlendirerek, BM ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) gibi platformlarda açık bir mesaj vererek savaşın durdurulması ve diplomatik müzakere sürecine dönülmesi çağrısı yapmaya hazır olduğunu belirtti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD'de 'İran' depremi! Kamala Harris'ten dikkat çeken açıklama: 'Amerikan halkı bu keyfi savaşı istemiyor'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsrail İran'ın elini kolunu bağlıyor! Balistik füze fırlatıcıları ve İHA'ları imha edildi
ETİKETLER
#çin
#iran
#orta doğu
#Uluslararası Hukuk
#Abd Ve İsrail
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.