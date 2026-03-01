İsrail İran'ın elini kolunu bağlıyor! Balistik füze fırlatıcıları ve İHA'ları imha edildi

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik ortak saldırıları devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran'ın balistik füze fırlatıcılarına yönelik saldırı düzenlendiğini ve insansız hava araçlarının (İHA) yok edildiğini bildirdi.

Açıklamada, hava Kuvvetlerinin İran’da faaliyet göstermeye devam ettiği vurgulandı.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI KATZ AÇIKLAMA YAPTI

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ordunun "İran rejimine ait sahaları hedef alan yoğun saldırılar yürüttüğünü" söyledi. Katz, "Tahran’daki hedeflere güçlü bir saldırı düzenlemek için sürekli bir hava köprüsü organize edeceğiz" ifadelerini kullandı.