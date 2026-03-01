Menü Kapat
 Berkay Alptekin

İsrail İran'ın elini kolunu bağlıyor! Balistik füze fırlatıcıları ve İHA'ları imha edildi

İsrail ordusu, İran'a ait balistik füze fırlatıcılarına ve İHA'lara saldırı düzenledi. Savunma Bakanı Katz ülkesinin İran hedeflerine yoğun saldırılarda bulunduğunu belirtti.

ve 'nin 'a yönelik ortak saldırıları devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran'ın balistik fırlatıcılarına yönelik düzenlendiğini ve insansız hava araçlarının (İHA) yok edildiğini bildirdi.

İsrail İran'ın elini kolunu bağlıyor! Balistik füze fırlatıcıları ve İHA'ları imha edildi

HABERİN ÖZETİ

İsrail İran'ın elini kolunu bağlıyor! Balistik füze fırlatıcıları ve İHA'ları imha edildi

İsrail, İran'ın balistik füze fırlatıcıları ve insansız hava araçlarını hedef alan saldırılarını sürdürdüğünü ve Tahran'daki hedeflere yönelik operasyonların devam edeceğini açıkladı.
İsrail, İran'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran'ın balistik füze fırlatıcıları ve insansız hava araçlarının hedef alındığını bildirdi.
İsrail Hava Kuvvetleri'nin İran'da faaliyet göstermeye devam ettiği vurgulandı.
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, "İran rejimine ait sahalara yönelik yoğun saldırılar" düzenlendiğini belirtti.
Bakan Katz, Tahran'daki hedeflere güçlü saldırılar için sürekli bir hava köprüsü organize edeceklerini ifade etti.
Açıklamada, hava Kuvvetlerinin İran’da faaliyet göstermeye devam ettiği vurgulandı.

İsrail İran'ın elini kolunu bağlıyor! Balistik füze fırlatıcıları ve İHA'ları imha edildi

İSRAİL SAVUNMA BAKANI KATZ AÇIKLAMA YAPTI

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ordunun "İran rejimine ait sahaları hedef alan yoğun saldırılar yürüttüğünü" söyledi. Katz, "Tahran’daki hedeflere güçlü bir saldırı düzenlemek için sürekli bir hava köprüsü organize edeceğiz" ifadelerini kullandı.

