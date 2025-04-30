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 | Berrak Arican

Çin ile masaya oturamayan Trump sinirlendi: Pekin bu tarifeleri yiyecek!

ABD Başkanı Donald Trump, bir türlü anlaşmaya varamadığı Çin'e yeniden meydan okudu. Trump, yüzde 145'e varan gümrük tarifelerini Pekin'in kabul edeceğini, ''Çin, bu tarifeleri yiyecek'' diyerek ifade etti.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.04.2025
saat ikonu 17:21
|
GÜNCELLEME:
30.04.2025
saat ikonu 17:21

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan ABD News kanalı muhabiri Terry Moran'a başkanlığının ilk 100 gününü değerlendirdi. Konuşması sırasında konu gümrük tarifelerine gelince, bir türlü masaya oturmaya ikna edemediği Çin'e kızan Trump bir kez daha meydan okudu.

Muhabir Moran'ın, Çin'e uygulanan yüzde 145'lik tarifeleri "ambargo" olarak tanımlayarak, bunun her şeyin fiyatını yükselteceğini söylemesine tepki gösteren Trump, "Bu güzel bir şey. Bunu hak ettiler." değerlendirmesinde bulundu.

Çin ile masaya oturamayan Trump sinirlendi: Pekin bu tarifeleri yiyecek!

''ÇİN BU TARİFELERİ YİYECEK''

Ekonomistlerin Çin'den gelen ürünlere uygulanan tarifeler nedeniyle ABD vatandaşlarının daha yüksek fiyatlar ödemesinden endişelenmesine rağmen Trump, Pekin yönetiminin söz konusu tarifeleri kabulleneceği mesajını vererek, "Çin büyük ihtimalle bu tarifeleri yiyecek." ifadesini kullandı.

Yüzde 145'lik tarifeler nedeniyle Çin'in ABD ile daha fazla ticaret yapamayacağına işaret eden Trump, "Bizden yılda 1 trilyon dolar kazanıyorlardı. Bizi, daha önce kimsenin kazıklamadığı kadar kazıklıyorlardı. Artık bunu yapamıyorlar." şeklinde konuştu.

Çin ile masaya oturamayan Trump sinirlendi: Pekin bu tarifeleri yiyecek!

''ÜLKE TARİHİNDEKİ EN KÖTÜ ENFLASYONU YAŞADIK''

Trump, ABD'nin uzun yıllardır enflasyonla mücadele ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemiz daha önce hiç yaşamadığı kadar kötü bir enflasyon yaşadı. Bunu neden söylemiyorsunuz? Neden bundan bahsetmiyorsunuz? Muhtemelen ülke tarihindeki en kötü enflasyonu yaşadık. İnsanlar 48 yıl diyor ama muhtemelen bu, ülke tarihindeki en kötü enflasyondu ve insanlar enflasyon yüzünden ölüyorlardı, biliyorsunuz. Ancak şimdi market fiyatları düşüyor, enerji fiyatları düşüyor, benzin fiyatları düşüyor. Her şey doğru yönde gidiyor."

ABD VE ÇİN'İN GÜMRÜK SAVAŞLARI

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da, aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına "karşılıklı tarifeler" kapsamında ek gümrük vergileri açıklamıştı.

Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkarmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

Çin ile masaya oturamayan Trump sinirlendi: Pekin bu tarifeleri yiyecek!

Washington yönetimi, AB'ye ve diğer ülkelerde getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.

Çin ile masaya oturamayan Trump sinirlendi: Pekin bu tarifeleri yiyecek!

Trump, 25 Nisan'da Time dergisine verdiği mülakatta, tarifeler konusunda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping​​​​​​​ ile görüştüğünü ileri sürmüş, detayların uygun zamanda açıklanacağını ifade etmişti.

Pekin yönetimi, müzakerelerin sürdüğü iddiasını reddederken, Washington'ı bu konuda kamuoyunu yanıltmakla suçlamıştı.

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Sıkça Sorulan Sorular

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı nasıl başladı?
ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da "karşılıklı tarifeler" kapsamında Çin'e ek yüzde 34 gümrük tarifesi getireceğini açıklamıştı. Çin, ABD'nin tarife artışına tepki göstermiş, yüzde 34'lük tarife artışına karşı aynı oranda ek tarife uygulayacağını duyurmuştu. Başkan Trump da buna karşılık Çin'in, karşılıklı tarifelere misilleme olarak getirdiği yüzde 34 ek tarife artışını geri çekmediği takdirde yüzde 50 ek tarife daha getireceğini ve Çin ile planlanan görüşmeleri iptal edeceğini bildirmişti. Yeni tarife artışıyla ABD'nin Çin'den ithal ürünlere uyguladığı asgari gümrük tarifesi yüzde 104'e çıkacak. Çin, ABD'yle tırmanan ticaret geriliminde, ABD'den ithal ürünlere uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 84'e yükselteceğini bildirmişti.
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