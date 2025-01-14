Çin Tibet Özerk Bölgesi'nde 126 kişinin şiddetli depremde ölmesinin ardından bir güçlü sarsıntı daha!
Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde 6,8 büyüklüğündeki şiddetli depremde 126 kişinin hayatını kaybetmesinin üzerinden 7 gün geçmişken bir şiddetli deprem daha meydana geldi. Dün akşam saatlerinde 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde 7 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından dün akşam saatlerinde 5,0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Henüz bölgedeki yaralar sarılamamışken gerçekleşen depremle halk büyük bir tedirginlik yaşadı.
Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Shigatse kentine bağlı Dingri bölgesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC) tarafından yapılan açıklamada, can kaybı bildirilmedi.
7 OCAK'TAKİ ŞİDDETLİ DEPREMDE 126 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde 7 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 126 kişi hayatını kaybetmiş, 188 kişi yaralanmıştı.
Yerin 10 kilometre derinliğinde yerel saatle 09.05'te meydana gelen depremde, 3 binden fazla yapı çeşitli seviyelerde hasar görmüştü.
Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının 14 binden fazla personelle sürdüğünü, 407 kişinin enkaz altından kurtarıldığını belirtmişti.
500'DEN FAZLA ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELMİŞTİ
Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC), merkez üssü Tibet Özerk Bölgesi'nin Shigatse ilinin Tingri ilçesi olan deprem bölgesinde şiddetli sarsıntının arından büyüklüğü 4,4'e varan 500'den fazla artçı sarsıntı yaşandığını açıklamıştı.