Çin'de fabrikada patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Xinhua'nın haberine göre, eyaletin idari merkezi Çangşa şehrinin Liuyang ilçesindeki havai fişek fabrikasında dün akşam saatlerinde patlama meydana geldi.

Yerel Acil Durum Yönetimi Bürosu, patlamada fabrikada çalışan 21 işçinin hayatını kaybettiğini, 61 kişinin yaralandığını bildirdi.

Olayın ardından itfaiye ve acil durum ekipleri bölgeye sevk edilirken, arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

DEVLET BAŞKANI Şİ'DEN ÇAĞRI

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, arama ve kurtarma çabalarının seferber edilmesi ve olayla ilgili soruşturmanın hızla yürütülerek sorumlulardan hesap sorulması çağrısı yaptı.

Tüm yerel yönetimlerin ve ilgili birimlerin kazadan ders çıkarması ve iş yeri güvenliği tedbirlerini artırması gerektiğine işaret eden Şi, kilit sektörlerde risk takibi ve kontrolünün güçlendirilmesi talimatını verdi.

Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, kurtarma ve yardım çalışmalarını yönlendirmek üzere bir ekibi bölgeye gönderdi.

Liuyang ilçesi, Çin'de havai fişek türü eğlence amaçlı patlayıcı malzemelerin üretim merkezi olarak tanınıyor.