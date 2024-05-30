Çin'den bağımsız Filistin çıkışı! Devlet Başkanı Şi Cinping açıkladı

30 May 2024 07:26 - Güncelleme : 30 May 2024 07:53

Çin Devlet Başkanı Şi Cinging'den Filistin konusunda çarpıcı bir açıklama geldi. Pekin'de gerçekleşen Çin-Arap Devletleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı'nda konuşan Şi, bölgede iki devletli çözüm çağrısı yaparken Çin'in Gazze'deki insani krizin hafifletilmesine destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

Şi, "Tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasını destekliyoruz. Bağısız Filistin devletinin BM'ye tam üyelik talebi yerine getirilmeli" dedi.

3 MİLYON DOLARLIK BAĞIŞ VAADİ

Bölgedeki çatışmaların ardından yeniden yapılanmaya destek verme fikrini benimsediklerini ifade eden Şi, bölgeye maddi destek sağlanacağını da belirtti. Şi, Gazze'ye yönelik acil insani yardıma destek olarak Yakın Doğu Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na 3 milyon dolar bağışlayacaklarını duyurdu.

Şi ayrıca, Arap liderlere ve diplomatlara hitaben İsrail ile Hamas arasındaki savaşa ilişkin bir barış konferansı düzenlenmesi çağrısında da bulundu.