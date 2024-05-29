Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze diplomasisi! Norveç Başbakanı ile görüştü 

29 May 2024 20:00 - Güncelleme : 29 May 2024 20:41

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in pervasız ve uluslararası hukuku hiçe sayan saldırılarının durdurulması gerektiğini vurguladı. Ayrıca bölgede kalıcı barış için çabaların artırılmasının önemine dikkat çekti.

Görüşmede, Erdoğan, Norveç’in Filistin’i tanıma kararının, bölgede sürdürülebilir barışa, huzura, adalete ve iki devletli çözüm vizyonuna katkı sağladığını belirtti. Bu isabetli adımları ve süreç boyunca kararlı tutumlarından ötürü Norveç hükümetini tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmenin verimli geçtiği ve iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçleneceği ifade edildi.

İRLANDA BAŞBAKANI'YLA DA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda İrlanda Başbakanı Harris ile de telefonda görüştü. Erdoğan görüşmesinde, İrlanda Başbakanı Simon Harris'e Filistin'in devlet olarak tanınmasını takdirle karşıladığını ifade etti.