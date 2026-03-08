Çin'den İran çağrısı: "Derhal durdurun"

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, güç kullanımının çözüm getirmeyeceğini belirterek İran’daki askeri operasyonların durdurulması ve tarafların yeniden diplomasi masasına dönmesi gerektiğini söyledi.

Wang Yi, İran’daki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, savaşın “hiç yaşanmaması gereken” ve “kimseye faydası olmayan” bir çatışma olduğunu söyledi.

Wang, “Orta Doğu tarihi dünyaya defalarca gösterdi ki güç kullanımı hiçbir çözüm sağlamaz. Silahlı çatışmalar yalnızca nefreti artırır ve yeni krizler doğurur” ifadelerini kullandı.

Tarafların diplomasiye dönmesi gerektiğini belirten Wang, "Çin, durumun daha da kötüleşmesini ve çatışmanın yayılmasını engellemek için askeri operasyonların derhal durdurulması çağrısında bulunuyor" sözlerine yer verdi.