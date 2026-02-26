Menü Kapat
TGRT Haber
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
 Berkay Alptekin

Çinli patrondan olay jest! 26 milyon doları ortaya yığdı: Taşıyabildiğiniz kadar alın

Çinli bir şirketin sahibi Cui Peijun, çalışanlarına 26 milyon dolar nakit dağıttı. Yıl sonu etkinliğinde 'Taşıyabildiğiniz kadarını alın' çağrısı yapan Peijun, parayı doğrudan vermek yerine bu yöntemi seçtiğini 'O zaman bu sadece rakamlardan ibaret kalıyor' sözleriyle açıkladı.

Çin’de faaliyet gösteren Henan Kuangshan Crane adlı şirketin sahibi Cui Peijun’un çalışanlarına yaptığı sıra dışı jest, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Çinli patrondan olay jest! 26 milyon doları ortaya yığdı: Taşıyabildiğiniz kadar alın

HABERİN ÖZETİ

Çinli patrondan olay jest! 26 milyon doları ortaya yığdı: Taşıyabildiğiniz kadar alın

Çinli iş insanı Cui Peijun, küresel ekonomik dalgalanmalara rağmen çalışanlarına 26 milyon dolar nakit para dağıtarak uluslararası kamuoyunda dikkat çekti.
Henan Kuangshan Crane şirketinin sahibi Cui Peijun, 13 Şubat'ta düzenlenen yıl sonu etkinliğinde çalışanlarına 'Taşıyabildiğiniz kadarını alın' diyerek 26 milyon dolar nakit dağıttı.
Vinç, nakliye ve taşımacılık alanında faaliyet gösteren şirketin yaklaşık 7 bin çalışanı etkinliğe katıldı.
Medya haberlerine göre bir çalışan, etkinlikten 13 bin dolar değerinde nakit parayla ayrıldı.
Cui Peijun, parayı doğrudan hesaplara yatırmak yerine bu şekilde dağıtmasının nedenini, aksi takdirde bunun sadece rakamlardan ibaret kalacağını belirterek açıkladı.
Şirket hisselerinin %98,88'ine sahip olan Peijun, elde ettiği temettü gelirinin önemli bir bölümünü çalışanlara geri veriyor.
Şirketin 2024 yılında elde ettiği 38 milyon dolar net karın yaklaşık 24 milyon doları çalışanlara dağıtıldı.
Küresel ekonomik dalgalanmalar gerekçe gösterilerek birçok şirketin yeni yıl zamlarını askıya aldığı bir dönemde, Çinli iş insanı 13 Şubat’ta düzenlenen yıl sonu etkinliğinde dikkat çekici bir sürprize imza attı.

Etkinlik alanının ortasına 26 milyon dolar nakit para yığan patron, çalışanlarına “Taşıyabildiğiniz kadarını alın” çağrısında bulundu.

Vinç, nakliye ve taşımacılık alanında faaliyet gösteren şirketin organizasyonuna yaklaşık 7 bin kişi katıldı. Medyada yer alan haberlere göre bir çalışan, 13 bin dolar değerinde nakit parayı alarak etkinlikten ayrılmayı başardı.

Çinli patrondan olay jest! 26 milyon doları ortaya yığdı: Taşıyabildiğiniz kadar alın

"BU SADECE RAKAMLARDAN İBARET KALIYOR"

Önceki yıllarda çalışanlarına çamaşır makinesi ve benzeri hediyeler dağıtan patron, bu yıl nakit tercih ettiklerini belirterek, “Eskiden kolye ve yüzük verirdik, şimdi ise parayı getirip herkese 20 bin yuan dağıtıyoruz” ifadelerini kullandı.

İkramiyelerin alışılmadık bir yöntemle verilmesine ilişkin eleştirilere de cevap veren Cui Peijun, “Bazıları neden parayı doğrudan hesaplara yatırmadığımızı soruyor. Ama o zaman bu sadece rakamlardan ibaret kalıyor” dedi.

Şirket hisselerinin yüzde 98,88’ine sahip olduğu belirtilen Peijun’un, elde ettiği temettü gelirinin önemli bir bölümünü çalışanlara geri verdiği aktarıldı.

2002 yılında kurulan ve vinç üretimi ile kiralaması alanında faaliyet gösteren şirket, 130’dan fazla ülkede hizmet veriyor. Şirketin 2024 yılında 38 milyon dolar net kar elde ettiği, bunun yaklaşık 24 milyon dolarının çalışanlara dağıtıldığı kaydedildi.

Çinli patrondan olay jest! 26 milyon doları ortaya yığdı: Taşıyabildiğiniz kadar alın

PATRONUN AÇIKLAMASI HAREKETİ KADAR ANLAMLI

Geçtiğimiz mart ayında Uluslararası Kadınlar Günü dolayısıyla yaklaşık 2 bin kadın çalışana toplamda 230 bin dolara yakın ikramiye dağıtılmıştı.

Cui Peijun, daha önce çalışanlarına bu denli yüksek tutarda ödeme yapmasının nedenini, “Para dağıtmayı sevdiğim için değil; gençler araba kredileri ve konut borçlarıyla mücadele ediyor. Sunabileceğimiz her türlü desteğin faydalı olacağını düşünüyorum” sözleriyle açıklamıştı.

Çinli patrondan olay jest! 26 milyon doları ortaya yığdı: Taşıyabildiğiniz kadar alın
