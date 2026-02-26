Çinli patrondan olay jest! 26 milyon doları ortaya yığdı: Taşıyabildiğiniz kadar alın

Kategoriler
Çin’de faaliyet gösteren Henan Kuangshan Crane adlı şirketin sahibi Cui Peijun’un çalışanlarına yaptığı sıra dışı jest, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Küresel ekonomik dalgalanmalar gerekçe gösterilerek birçok şirketin yeni yıl zamlarını askıya aldığı bir dönemde, Çinli iş insanı 13 Şubat’ta düzenlenen yıl sonu etkinliğinde dikkat çekici bir sürprize imza attı.
Etkinlik alanının ortasına 26 milyon dolar nakit para yığan patron, çalışanlarına “Taşıyabildiğiniz kadarını alın” çağrısında bulundu.
Vinç, nakliye ve taşımacılık alanında faaliyet gösteren şirketin organizasyonuna yaklaşık 7 bin kişi katıldı. Medyada yer alan haberlere göre bir çalışan, 13 bin dolar değerinde nakit parayı alarak etkinlikten ayrılmayı başardı.
Önceki yıllarda çalışanlarına çamaşır makinesi ve benzeri hediyeler dağıtan patron, bu yıl nakit tercih ettiklerini belirterek, “Eskiden kolye ve yüzük verirdik, şimdi ise parayı getirip herkese 20 bin yuan dağıtıyoruz” ifadelerini kullandı.
İkramiyelerin alışılmadık bir yöntemle verilmesine ilişkin eleştirilere de cevap veren Cui Peijun, “Bazıları neden parayı doğrudan hesaplara yatırmadığımızı soruyor. Ama o zaman bu sadece rakamlardan ibaret kalıyor” dedi.
Şirket hisselerinin yüzde 98,88’ine sahip olduğu belirtilen Peijun’un, elde ettiği temettü gelirinin önemli bir bölümünü çalışanlara geri verdiği aktarıldı.
2002 yılında kurulan ve vinç üretimi ile kiralaması alanında faaliyet gösteren şirket, 130’dan fazla ülkede hizmet veriyor. Şirketin 2024 yılında 38 milyon dolar net kar elde ettiği, bunun yaklaşık 24 milyon dolarının çalışanlara dağıtıldığı kaydedildi.
Geçtiğimiz mart ayında Uluslararası Kadınlar Günü dolayısıyla yaklaşık 2 bin kadın çalışana toplamda 230 bin dolara yakın ikramiye dağıtılmıştı.
Cui Peijun, daha önce çalışanlarına bu denli yüksek tutarda ödeme yapmasının nedenini, “Para dağıtmayı sevdiğim için değil; gençler araba kredileri ve konut borçlarıyla mücadele ediyor. Sunabileceğimiz her türlü desteğin faydalı olacağını düşünüyorum” sözleriyle açıklamıştı.