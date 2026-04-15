İnternette, özellikle çevrimiçi ortamda çocukların karşılaştığı riskleri azaltmak amacıyla Avrupa Birliği (AB) Komisyonu harekete geçti. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Avrupa Yaş Doğrulama Uygulaması" geliştirildiğini duyurdu.

Dinle Özetle

Çocukları korumak için 'yaş doğrulama uygulaması' geliyor! AB harekete geçti

HABERİN ÖZETİ Çocukları korumak için 'yaş doğrulama uygulaması' geliyor! AB harekete geçti Avrupa Birliği Komisyonu, çocukları çevrimiçi ortamda karşılaştıkları risklerden korumak amacıyla, kullanıcıların kimlik bilgilerini paylaşmadan yaşlarını doğrulamasını sağlayan ücretsiz ve anonim bir uygulama geliştirmiştir. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, çocukların dijital dünyada karşılaştığı tehlikeler ve çevrimiçi istismar konularına dikkat çekerek bir yaş doğrulama uygulaması geliştirildiğini duyurdu. Uygulama, kimlik bilgileri platformlarla paylaşılmadan, pasaport veya kimlik kartı ile bir kerelik doğrulama sonrasında sadece yaşın yeterli olup olmadığı bilgisini anonim olarak iletiyor. Uygulamanın kodları açık kaynaklı olacak ve telefon, tablet, bilgisayar dahil tüm cihazlarda çalışacak şekilde tasarlandı. Fransa, Danimarka, Yunanistan, İtalya, İspanya, Kıbrıs ve İrlanda, uygulamayı ulusal dijital cüzdanlarına entegre etmeyi planlayan ilk ülkeler arasında yer alıyor. Kurallara uymayan platformlara karşı yaptırımlar uygulanması planlanıyor ve uygulama Dijital Hizmetler Yasası kapsamındaki çocuk koruma kurallarını güçlendirecek.

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen konuşmasında, çocukların dijital dünyada giderek artan tehlikelerle karşı karşıya olduğunu vurgulayarak sosyal medya platformlarının bağımlılık oluşturan zararlı içeriklerine ve çevrimiçi istismara dikkat çekti.

ÜCRETSİZ BİR UYGULAMA OLACAK

Leyen, "Çocuklarımızı çevrimdışı dünyada nasıl koruyorsak çevrimiçi ortamda da aynı kararlılıkla korumak zorundayız" dedi. Ursula Von der Leyen uygulamanın, AB'nin yaş denetimi konusunda uzun zamandan beri gerekli düzenlemeleri yapmalarını istediği internet şirketlerine karşı kendi sistemini kurması anlamına geldiğini belirtti.

Leyen, "Artık çevrimiçi platformların bahane üretme şansı kalmadı. Avrupa, çocukları korumak için ücretsiz ve uygulanabilir bir çözüm sunuyor" ifadelerini kullandı.

YAŞ BİLGİSİ ANONİM İLETİLECEK

Yeni yaş doğrulama sistemi, kullanıcıların kimlik bilgilerini platformlarla paylaşmadan yaşlarını kanıtlamasına imkan tanıyor. Uygulama, pasaport veya kimlik kartı ile bir kez doğrulama yapıldıktan sonra sosyal medya veya yaş kısıtlamalı sitelere yalnızca "Kullanıcı, gerekli yaşın üzerinde" bilgisini anonim şekilde iletiyor. Komisyon, sistemin tamamen anonim, takip edilemez ve en yüksek gizlilik standartlarına uygun olduğunu belirtiyor.

KODLAR AÇIK KAYNAKLI OLACAK

AB yetkililerine göre söz konusu uygulama, telefon, tablet ve bilgisayar dahil tüm cihazlarda çalışacak şekilde tasarlandı. Kodlarının açık kaynaklı olması sayesinde hem şeffaflık sağlanacak hem de AB dışındaki ülkelerin sistemi benimsemesinin önü açılacak.

Fransa, Danimarka, Yunanistan, İtalya, İspanya, Kıbrıs ve İrlanda'nın uygulamayı ulusal dijital cüzdanlarına entegre etmeyi planlayan ilk ülkeler arasında yer aldığı öğrenildi.

UYMAYANLARA YAPTIRIM UYGULANACAK!

AB Komisyonu ayrıca, yaş doğrulama uygulamasının Dijital Hizmetler Yasası kapsamındaki çocuk koruma kurallarının uygulanmasını güçlendireceğini belirtiyor ve çevrimiçi güvenlik standartlarını Avrupa genelinde uyumlu hale getirmesini hedefliyor. AB bu sayede çocuk haklarının ticari çıkarların üzerinde tutulacağını ve kurallara uymayan platformlara karşı yaptırımların uygulanmasını planlıyor.