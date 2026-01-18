Cumhurbaşkanı adayı oldu, vaatleri ise bir o kadar garip: Herkese benden Ferrari

Portekiz’de cumhurbaşkanlığına aday olan müzisyen ve komedyen Manuel Joao Vieira, seçim kampanyasında sıra dışı ve esprili vaatleriyle öne çıkıyor.

Vieira, seçilmesi durumunda halka Ferrari dağıtacağını, musluklardan şarap akacağını ve yalnızlıkla mücadele amacıyla herkese kişisel bir “anne figürü” tahsis edileceğini vaat etti.

11 adayın yarıştığı seçimde Vieira, kampanyasını hiciv temelli “Candidato Vieira (Aday Vieira)” adıyla yürütüyor. Seçim süreci ise Portekiz siyasetinde elit karşıtı ve sistem eleştirisi içeren eğilimleri gözler önüne seriyor.

HAYALİ VAATLER

Vieira kampanyasında hayal gücünün zorlayan vaatlerde bulundu. Vieira'nın vaatleri arasında şunlar yer alıyor:

Her vatandaşa Ferrari dağıtılması,

Her evin musluğundan şarap akması,

Yapay zekayla insanları çalışmaktan kurtaracak "Vieiropolis" adlı şehir kurulması,

Yalnızlıkla mücadele için kişisel "anne figürü" sağlanması,

Cilt tonlarını eşitleyen "ten rengi homojenleştirme uygulaması.

"DAHA ABSÜRT OLMAK İSTİYORUM"

63 yaşındaki Vieira, halk kültüründen beslenen dil ve imgeleri kullanarak, sık sık argo ifadelere yer verdiği popülist ve hiciv ağırlıklı söylemini öne çıkarmayı hedefliyor.

Adaylığını açıklarken “Donald Duck Trump’tan bile daha absürt olmak istiyorum” ifadesini kullanan Vieira, daha önce de seçimlere katılmış, bu kez ise oy pusulasında yer alma hakkı elde etmişti.

ANKETLER OY ORANINI SÖYLEDİ

Anketlere göre Vieira’nın oy oranının yaklaşık yüzde 1 seviyesinde kalması bekleniyor. Portekizliler, cumhurbaşkanlığı seçimleri için 18 Ocak’ta sandığa gidecek.

Yarışta öne çıkan diğer adaylar arasında Sosyal Demokrat Parti’den Luís Marques Mendes, aşırı sağcı Chega partisinin lideri André Ventura, Sosyalist Parti’den António José Seguro ile Liberal Girişim partisinden João Cotrim de Figueiredo yer alıyor.