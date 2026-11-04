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Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 17:25
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 17:25

Cumhuriyetçilere milyonlarca dolar döken Elon Musk yenilgiyi ti'ye aldı

ABD'deki ara seçimlerin ardından Cumhuriyetçilere milyonlarca dolarlık destek veren Elon Musk sonuçları ti'ye aldı. Musk espirili bir dille, ''Görünüşe göre seçimlere müdahale eden uzay lazerlerim bu kez işe yaramadı" ifadelerini kullandı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Cumhuriyetçilere milyonlarca dolar döken Elon Musk yenilgiyi ti'ye aldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 17:25
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 17:25

ABD'deki ara seçimlerin ardından resmi olmayan sonuçlara göre, Başkan büyük bir yenilgiye uğradı. hem Senato'da hem de Temsilciler Meclisi'nde Demokratların gerisinde kaldı. her iki tarafta da çoğunluğu ele geçirdi ve Trump 'topal ördek' durumuna düştü. Şimdiye kadar Cumhuriyetçilere verdiği destekle bilinen ise bu durumla alay etti. 

Cumhuriyetçilere milyonlarca dolar döken Elon Musk yenilgiyi ti'ye aldı

Kendi sosyal medya platformu üzerinden ABD seçimlerini yorumlayan Musk, "Görünüşe göre seçimlere müdahale eden uzay lazerlerim bu kez işe yaramadı." ifadelerini kullandı.

https://x.com/elonmusk/status/2117862767831159287

MUSK'TAN CUMHURİYETÇİLERE  474 MİLYON DOLAR

Cumhuriyetçi Parti'nin seçim kampanyalarına büyük miktarda kaynak ayıran Musk'ın harcamaları da dikkat çekti. The New York Times'ın analizine göre milyarder iş insanı, ara seçimler öncesinde Cumhuriyetçilere 474 milyon dolar aktardı.

Gazetenin değerlendirmesinde, kendi adaylık kampanyasını kişisel servetiyle finanse eden siyasetçiler hariç tutulduğunda, bu tutarın tek bir seçim döneminde bir kişi tarafından yapılan en yüksek bağış olduğu belirtildi.

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#elon musk
#donald trump
#cumhuriyetçiler
#demokratlar
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