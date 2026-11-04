Cumhuriyetçilere milyonlarca dolar döken Elon Musk yenilgiyi ti'ye aldı

ABD'deki ara seçimlerin ardından resmi olmayan sonuçlara göre, Başkan Donald Trump büyük bir yenilgiye uğradı. Cumhuriyetçiler hem Senato'da hem de Temsilciler Meclisi'nde Demokratların gerisinde kaldı. Demokratlar her iki tarafta da çoğunluğu ele geçirdi ve Trump 'topal ördek' durumuna düştü. Şimdiye kadar Cumhuriyetçilere verdiği destekle bilinen Elon Musk ise bu durumla alay etti.

Kendi sosyal medya platformu X üzerinden ABD seçimlerini yorumlayan Musk, "Görünüşe göre seçimlere müdahale eden uzay lazerlerim bu kez işe yaramadı." ifadelerini kullandı.

https://x.com/elonmusk/status/2117862767831159287

MUSK'TAN CUMHURİYETÇİLERE 474 MİLYON DOLAR

Cumhuriyetçi Parti'nin seçim kampanyalarına büyük miktarda kaynak ayıran Musk'ın harcamaları da dikkat çekti. The New York Times'ın analizine göre milyarder iş insanı, ara seçimler öncesinde Cumhuriyetçilere 474 milyon dolar aktardı.

Gazetenin değerlendirmesinde, kendi adaylık kampanyasını kişisel servetiyle finanse eden siyasetçiler hariç tutulduğunda, bu tutarın tek bir seçim döneminde bir kişi tarafından yapılan en yüksek bağış olduğu belirtildi.