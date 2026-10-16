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Dünya
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Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 16:24
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 16:24

Dang humması Çad'da patlak verdi: Yüzlerce vaka var, 7 kişi hayatını kaybetti

Çad'da dang humması patlak verdi. Ülkenin 4 vilayetinde dang hummasına 213 kişide rastlandığı 2 binden fazla şüpheli vaka olduğu, 7 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.

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Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Dang humması Çad'da patlak verdi: Yüzlerce vaka var, 7 kişi hayatını kaybetti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 16:24
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 16:24

Çad Sağlık Bakanlığının resmi internet sitesinde, Çad Halk Sağlığı ve Hastalıkları Önleme Devlet Sekreteri Mbaidedji Dekandji'nin katıldığı toplantıda ülkedeki dang hummasına ilişkin yaptığı açıklamalar yayımlandı.

Dekandji, başkent Encemine dahil ülkenin 4 vilayetinde salgını görüldüğünü açıkladı.

Dang humması Çad'da patlak verdi: Yüzlerce vaka var, 7 kişi hayatını kaybetti

2 BİNDEN FAZLA ŞÜPHELİ VAR

8 Ekim itibarıyla 4 vilayette 2 bin 929 şüpheli vakanın tespit edildiğini, bunlardan 213'ünün PCR testiyle doğrulandığını belirten Dekandji, 7 kişinin öldüğünü bildirdi.

Dekandji, doğrulanan vakaların yüzde 81'ine denk gelen 173'ünün Encemine'de görüldüğünü ve kentteki 5 sağlık bölgesinin salgından etkilendiğini kaydetti.

Dang humması Çad'da patlak verdi: Yüzlerce vaka var, 7 kişi hayatını kaybetti

SALGINLA MÜCADELE İÇİN EYLEM PLANI

Salgının temmuzda ülkenin doğusundaki Vadi Fira bölgesinde bulunan Kounoungou Mülteci Kampı'nda başladığını belirten Dekandji, salgınla mücadele kapsamında 7 temel alandan oluşan bir eylem planı uygulandığını anlattı.

Dekandji, planın koordinasyon, hastalık takibi, tanı, tedavi, iletişim, hastalık taşıyıcılarıyla mücadele ve lojistik alanlarını kapsadığını ifade etti.

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#dang humması
#Çad Sağlık Bakanlığı
#Mbaidedji Dekandji
#Encemine
#Vadi Fira
#Dünya
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