Danimarka Başbakanı Frederiksen Grönland’da: "Mesajımız net, ada satılık değil"

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD Başkanı Trump’ın ilhak çıkışlarıyla gündeme gelen Grönland’ı ziyaret ederek gövde gösterisi yaptı. Grönland Başbakanı Nielsen ile bir araya gelen Frederiksen, adanın özerk yapısına ve Danimarka'ya bağlılığına vurgu yaptı.

Danimarka Başbakanı Frederiksen Grönland’da:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.01.2026
saat ikonu 23:47
|
GÜNCELLEME:
23.01.2026
saat ikonu 23:47

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, bugün ABD Başkanı Donald Trump’ın sık sık ilhak açıklamaları yaptığı Arktik adası Grönland’ı ziyaret etti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Arktik bölgesinde güvenliğin nasıl artırılabileceğini görüşmek üzere Brüksel’de yaptığı toplantının ardından adanın başkenti Nuuk’taki havalimanına inen Frederiksen’i Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen karşıladı. İki lider pistte birbirlerine sarılırken, birlikte alandan ayrıldı. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bir sonraki adımları hazırlıyoruz. Buraya gelmemin temel amacı, zor bir dönemden geçen Grönland halkına güçlü desteğimizi göstermek" dedi.

Danimarka Başbakanı Frederiksen Grönland’da: "Mesajımız net, ada satılık değil"

Frederiksen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise, "Grönland’a yeniden dönmekten mutluyum. Özellikle ortak diplomatik girişimlerin hazırlıkları da dahil olmak üzere, yakın iş birliğimizi sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Sıcak karşılamanız için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Danimarka Başbakanı Frederiksen Grönland’da: "Mesajımız net, ada satılık değil"

"SAKİN BİR SÜRECE İHTİYACIMIZ VAR"

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen bugün yaptığı açıklamada, Danimarka ve ABD’den diplomatların geçtiğimiz hafta Washington’da bir araya gelerek nasıl ilerlenebileceğine dair bir plan oluşturduklarını söyledi. Rasmussen, "Gelecekteki toplantıların ne zaman yapılacağını açıklamayacağız, çünkü şu anda ihtiyaç duyulan şey bu işin dramatik boyutunu ortadan kaldırmak Sakin bir sürece ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

Danimarka Başbakanı Frederiksen Grönland’da: "Mesajımız net, ada satılık değil"

TRUMP’IN GRÖNLAND AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, stratejik konumu ve doğal zenginlikleri nedeniyle Grönland’ın ABD için bir ulusal güvenlik ihtiyacı olduğunu söylemiş, Danimarka’ya bağlı adanın, Rusya ve Çin tarafından ele geçirilmesinin önlenmesi için ABD’nin kontrol ve korumasına girmesi gerektiğini savunmuştu.

Danimarka Başbakanı Frederiksen Grönland’da: "Mesajımız net, ada satılık değil"

"GRÖNLAND’I ABD İDARE ETMEYECEK VE ABD’NİN BİR PARÇASI OLMAYACAK"

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise, "Biz diyalog ve iş birliği arayışı içindeyiz. Çatışma istemiyoruz. Fakat mesajımız net, Grönland satılık değil. Bunu daha en başından açıkça ifade ettik" demişti. Grönland Başbakanı Nielsen de Grönland’ın Avrupa ve transatlantik çevreye güçlü bir aidiyeti olduğunu fakat bunun ancak Danimarka’ya bağlı özerk bir yapı çerçevesinde mümkün olduğunu söylemişti. Nielsen, "Anlamaları gereken bir şey var; Grönland, ABD’ye ait olmayacak. Grönland’ı ABD idare etmeyecek ve ABD’nin bir parçası olmayacak. Eğer ABD ile Danimarka arasında bir tercih yapmak zorunda kalırsak, ABD’yi değil Danimarka’yı seçiyoruz. NATO’yu, Danimarka’yı ve AB’yi seçiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Danimarka Başbakanı Frederiksen Grönland’da: "Mesajımız net, ada satılık değil"

ABD Başkanı Trump, ülkesinin Grönland topraklarını satın almasına yönelik planlarına karşı çıkan ve aralarında Almanya’nın da bulunduğu 8 Avrupa ülkesine ek gümrük vergileri getirileceğini duyurmuştu.

Danimarka Başbakanı Frederiksen Grönland’da: "Mesajımız net, ada satılık değil"
