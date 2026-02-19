Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen’den Trump’ın Barış Kurulu’na "veto" çıkışı: "Neden davet edilmediğimizi bilmiyorum!"

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Washington'da ilk toplantısı yapılan Gazze Barış Kurulu'na davet edilmemelerini değerlendirdi. Rasmussen, süreci desteklediklerini ancak Trump'ın kurul üzerindeki "geniş veto yetkisi" ve kurumsal yapısı hakkında ciddi soruları olduğunu belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen’den Trump’ın Barış Kurulu’na
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.02.2026
saat ikonu 19:24
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
saat ikonu 19:30

Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ülkesinin için oluşturulan Barış Kurulu'na neden davet edilmediğini bilmediğini söyledi.

Rasmussen, bugün Washington'da düzenlenecek Barış Kurulu'nun ilk toplantısına ilişkin ulusal basına açıklamalarda bulundu.

"BAŞ AĞRIM DAHA AZ OLUR"

Davet edilmedikleri bir toplantıya katılmamanın "utanılacak bir şey" olmadığını söyleyen Rasmussen, "Neden davet edilmediğimizi bilmiyorum. Dürüst olmam gerekirse baş ağrım da daha az olur." dedi.

Rasmussen, Gazze'de kalıcı barışın sağlanmasını desteklediklerini belirterek, "Şimdi çıkıp 'Bu bir ABD Başkanı projesidir, bizim bununla ilgimiz yok' dersek, etki sahibi olabilme fırsatını zayıflatmış oluruz." diye konuştu.

Barış Kurulu'nda Gazze ile ilgilenen birimle iletişime geçeceklerini aktaran Rasmussen, "Bazı sorulması gereken sorularımız da var. Trump, ABD Başkanı sıfatıyla değil 'Donald Trump' olduğu için bu görevi üstleniyor ve kendisine geniş bir veto hakkı verilmesi planlanıyor." ifadelerini kullandı.

Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen’den Trump’ın Barış Kurulu’na "veto" çıkışı: "Neden davet edilmediğimizi bilmiyorum!"

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim 2025'te Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuş, ateşkes İsrail hükümetinin onayıyla ertesi gün devreye girmişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 17 Kasım 2025 tarih ve 2803 sayılı kararıyla, Trump tarafından 29 Eylül 2025'te açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Plan'ı desteklemeyi kararlaştırmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürürken Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu. Gazze Şeridi'ni yönetmek için Filistinli teknokratlardan oluşan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin Ali Şaas başkanlığında oluşturulduğu da açıklanmıştı.

Bu kapsamda, başkanlığını Trump'ın yapacağı Barış Kurulu oluşturulurken Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu Barış Kurulu'na "kurucu üye" olarak davet etmişti.

Yeni yapılanmada "Barış Kurulu", "Barış Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor.

İsviçre'nin Davos kasabasında 22 Ocak'ta "Gazze için Barış Kurulu Şartı" imza töreni düzenlenmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gazze Barış Kurulu'nda 'Yeni Gazze' sunumu! ABD "ana planı" açıkladı
ABD İran'a saldıracak mı? Trump Gazze Barış Kurulu'nda açıkladı
ETİKETLER
#donald trump
#gazze
#ateşkes
#Danimarka
#Barış Kurulu
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.