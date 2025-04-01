Dayanıklılığıyla öne çıkan Tesla Cybertruck, kazada ortadan ikiye bölündü

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Frisco şehrinde, Tesla'nın kurşun geçirmez paslanmaz çelik kaplı dış yüzeye sahip elektrikli kamyoneti Cybertruck'ın dayanıklılığı hakkında soru işaretleri oluşturan bir kaza meydana geldi.

7 ARACA BİRDEN ÇARPTI

Electrek.co sitesinin aktardığına göre, Mercedes G Serisi SUV'un sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti ve kaldırımda park halinde duran 7 araca çarptı. Çarpışmadan etkilenen araçlardan biri de dayanıklılığıyla öne çıkan Cybertruck modeli oldu. Elektrikli pick-up sınıfındaki otomobil, çarpışmanın etkisiyle tam ortadan ikiye bölündü.

Kazanın, sürücünün yaşadığı tıbbi bir acil durum nedeniyle meydana geldiği bildirildi. Sürücü hastaneye kaldırılırken, park halinde bulunan diğer araçlarda kimse bulunmadığı için başka yaralanan olmadı.

Olay yerinden paylaşılan görüntülerde, ilk çarpmanın hedefi olan Cybertruck'ın arka kasa kısmından itibaren temiz bir şekilde ikiye ayrıldığı görülüyor. Tesla'nın "kurşun geçirmez" olarak tanıttığı paslanmaz çelik dış kaplamaya sahip olan Cybertruck'ın bu kadar ciddi hasar alması, aracın dayanıklılığı konusunda yeni soru işaretleri oluşturdu.

Yaklaşık 2.700 kilo ağırlıktaki G Serisi SUV'un ne kadar hızla çarptığı bilinmiyor.