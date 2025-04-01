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 | Ömer Faruk Dogan

Dayanıklılığıyla öne çıkan Tesla Cybertruck, kazada ortadan ikiye bölündü

Teksas'ın Frisco kentinde yaşanan kazada, Mercedes G Serisi SUV'un çarpması sonucu Tesla'nın kurşun geçirmez olarak tanıtılan Cybertruck modeli ortadan ikiye bölündü.

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Dayanıklılığıyla öne çıkan Tesla Cybertruck, kazada ortadan ikiye bölündü
KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
01.04.2025
saat ikonu 14:31
|
GÜNCELLEME:
01.04.2025
saat ikonu 14:31

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Frisco şehrinde, Tesla'nın kurşun geçirmez paslanmaz çelik kaplı dış yüzeye sahip elektrikli kamyoneti Cybertruck'ın dayanıklılığı hakkında soru işaretleri oluşturan bir kaza meydana geldi.

7 ARACA BİRDEN ÇARPTI

Electrek.co sitesinin aktardığına göre, Mercedes G Serisi SUV'un sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti ve kaldırımda park halinde duran 7 araca çarptı. Çarpışmadan etkilenen araçlardan biri de dayanıklılığıyla öne çıkan Cybertruck modeli oldu. Elektrikli pick-up sınıfındaki otomobil, çarpışmanın etkisiyle tam ortadan ikiye bölündü.

Kazanın, sürücünün yaşadığı tıbbi bir acil durum nedeniyle meydana geldiği bildirildi. Sürücü hastaneye kaldırılırken, park halinde bulunan diğer araçlarda kimse bulunmadığı için başka yaralanan olmadı.

Olay yerinden paylaşılan görüntülerde, ilk çarpmanın hedefi olan Cybertruck'ın arka kasa kısmından itibaren temiz bir şekilde ikiye ayrıldığı görülüyor. Tesla'nın "kurşun geçirmez" olarak tanıttığı paslanmaz çelik dış kaplamaya sahip olan Cybertruck'ın bu kadar ciddi hasar alması, aracın dayanıklılığı konusunda yeni soru işaretleri oluşturdu.

Yaklaşık 2.700 kilo ağırlıktaki G Serisi SUV'un ne kadar hızla çarptığı bilinmiyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Tesla Cybertruck fiyatı ne kadar?
Cybertruck, 60.990 dolardan başlayan ve 110.990 dolara kadar uzanan fiyatlara sahip.
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