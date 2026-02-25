Demans hastası yaşlı eşini katletti! İtirafı tüyler ürpertti

Kategoriler
ABD’nin Florida eyaletinde 80 yaşındaki William Elwood Simmons, 83 yaşındaki demans hastası eşi Nancy’yi evlerinin mutfağında tüfekle katletti.
Olay yerine gelen güvenlik güçlerine ifade veren Simmons’ın açıklamaları ise kan donduran cinsteydi.
Cumartesi günü yaşanan olayda, çiftin bir gemi seyahati nedeniyle tartıştığı ortaya çıktı. Eski polis memuru olan Simmons’ın, yatak odasından aldığı tüfekle mutfağa dönerek eşine tek el ateş ettiği, kadının olay yerinde yaşamını yitirdiği bildirildi.
Polise verdiği ifadede eşinin hastalığı nedeniyle büyük bir yıpranma yaşadığını ve onun eski sağlıklı günlerini özlediğini dile getiren Simmons’ın, “Ona bakmaktansa hapse girmeyi tercih ederim” sözlerini sarf ettiği aktarıldı.
Yetkililer Simmons'ın ateş ettiği sırada alkol ya da uyuşturucu etkisi altında olmadığını belirtti.
Birinci derece cinayetle suçlanan Simmons'ın Orange County Cezaevi’nde kefaletsiz olarak tutuklu bulunduğu kaydedildi.