Dünya
 Berkay Alptekin

Demans hastası yaşlı eşini katletti! İtirafı tüyler ürpertti

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan 80 yaşındaki William Elwood Simmons, demans hastası eşi Nancy'yi tüfekle öldürdü. Simmons'ın polise verdiği ifade ise duyanları şoke etti.

Demans hastası yaşlı eşini katletti! İtirafı tüyler ürpertti
ABD'nin Florida eyaletinde 80 yaşındaki William Elwood Simmons, 83 yaşındaki demans hastası eşi Nancy'yi evlerinin mutfağında tüfekle katletti.

Demans hastası yaşlı eşini katletti! İtirafı tüyler ürpertti

Florida'da 80 yaşındaki William Elwood Simmons, demans hastası 83 yaşındaki eşi Nancy'yi evlerinin mutfağında tüfekle öldürdü.
80 yaşındaki William Elwood Simmons, 83 yaşındaki demans hastası eşi Nancy'yi Florida'daki evlerinde tüfekle katletti.
Simmons, eşinin hastalığı nedeniyle yıprandığını ve "ona bakmaktansa hapse girmeyi tercih ederim" dediğini belirtti.
Eski polis memuru olan Simmons'ın, yatak odasından aldığı tüfekle mutfakta eşine tek el ateş ettiği bildirildi.
Olay sırasında alkol ya da uyuşturucu etkisi altında olmadığı belirtilen Simmons, birinci derece cinayetle suçlanarak kefaletsiz tutuklandı.
Olay yerine gelen güvenlik güçlerine ifade veren Simmons'ın açıklamaları ise kan donduran cinsteydi.

Cumartesi günü yaşanan olayda, çiftin bir gemi seyahati nedeniyle tartıştığı ortaya çıktı. Eski polis memuru olan Simmons'ın, yatak odasından aldığı tüfekle mutfağa dönerek eşine tek el ateş ettiği, kadının olay yerinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

HAPSE GİRMEYİ GÖZE ALDI

Polise verdiği ifadede eşinin hastalığı nedeniyle büyük bir yıpranma yaşadığını ve onun eski sağlıklı günlerini özlediğini dile getiren Simmons'ın, "Ona bakmaktansa hapse girmeyi tercih ederim" sözlerini sarf ettiği aktarıldı.

Yetkililer Simmons'ın ateş ettiği sırada alkol ya da uyuşturucu etkisi altında olmadığını belirtti.

Birinci derece cinayetle suçlanan Simmons'ın Orange County Cezaevi'nde kefaletsiz olarak tutuklu bulunduğu kaydedildi.

