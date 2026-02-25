Dünyanın en büyüğü! Avustralya’da 111 metrelik dev mercan kolonisi keşfedildi

Avustralya açıklarında yer alan Büyük Set Resifi’nde, dünyanın bilinen en büyük mercan kolonisi keşfedildi.

Koruma kuruluşu Citizens of the Reef’in açıklamasına göre, yaklaşık 111 metre uzunluğunda (bir futbol sahası büyüklüğünde) ve 3 bin 973 metrekarelik alanı kaplayan koloni, resifte şimdiye kadar kaydedilen en büyük mercan yapıları arasında bulunuyor. Kuruluş, bu yapının “dünyada belgelenmiş ve haritalanmış en büyük mercan kolonisi” olduğunu duyurdu.

"SUYA GİRER GİRMEZ ÖNEMİNİ HEMEN ANLADIM"

Mercan, geçen yılın sonlarında Citizens of the Reef’te deniz operasyonları koordinatörü olarak görev yapan Sophie Kalkowski-Pope ile deneyimli dalgıç ve su altı fotoğrafçısı annesi Jan Pope tarafından keşfedildi.

Jan Pope’un keşiften bir hafta önce aynı bölgede dalış yaptığı sırada dikkat çekici bir oluşum fark ettiği, bunun üzerine anne-kızın ölçüm ekipmanlarıyla bölgeye geri döndüğü bildirildi.

Sophie Kalkowski-Pope, “Suya girer girmez gördüğümüz şeyin önemini hemen anladım” dedi. İkili, J şeklindeki mercan yapısının bir ucundan diğerine yüzerek görüntülemeler yaptı. Kalkowski-Pope, “Bir uçtan diğerine yüzmem üç dakika sürdü” ifadelerini kullandı.

ÜÇ BOYUTLU MODEL OLUŞTURULDU

Pavona clavus türündeki mercanın boyutu, su altında yapılan manuel ölçümler ve su yüzeyindeki platformlardan çekilen yüksek çözünürlüklü görüntülerle doğrulandı. Bu veriler kullanılarak mercanın üç boyutlu modeli oluşturuldu.

Bilim insanları, bölgenin güçlü gelgit akıntılarına sahip olduğunu ve Büyük Set Resifi’nin diğer birçok noktasına kıyasla tropikal siklon dalgalarına daha az maruz kaldığını belirledi. Uzmanlar, bu koşulların böylesine büyük bir mercan yapısının oluşumunda rol oynayıp oynamadığını araştırıyor.

KORUNMASI İÇİN KONUMU GİZLENDİ

Citizens of the Reef, 'istenmeyen etkilerin riskini azaltmak' amacıyla mercanın tam konumunu açıklamadı.

Dünyanın en büyük canlı yapısı olarak kabul edilen Büyük Set Resifi, çok sayıda türe ev sahipliği yapıyor. Ancak son yıllarda resif, yıkıcı kitlesel ağarma olaylarıyla karşı karşıya kaldı. Bu süreçte resifin bazı bölümleri beyaza döndü.

Ağarmanın, mercanların içinde yaşayan ve besin kaynağı sağlayan alglerin kaybıyla gerçekleştiği belirtildi.

Küresel ölçekte ise 2023'te başlayan ve deniz suyu sıcaklıklarının rekor seviyelere ulaşmasıyla bağlantılı olan küresel ağarma olayı nedeniyle okyanus resiflerinin yüzde 80'inden fazlası etkilendi.