Denizde dehşet! Ortalık kan gölüne döndü, plajlar kapatıldı

03 Haziran 2024 12:39 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 12:58

Güney California'da 46 yaşındaki adam, köpek balığı saldırısına uğradı. Sahile yaklaşık 100 metre uzaklıkta gerçekleşen olayda, kolundan ve elinden ısırılan adam kurtulmayı başardı ve acil olarak hastaneye kaldırıldı.

Yakındaki diğer vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkarılan adamın yaşadığı dehşet anlarına dair Baş Cankurtaran John Edelbrock, şunları söyledi:

"Çok fazla kanama vardı, bu yüzden muhtemelen sol el ve bilek bölgesinde arteriyel bir yara olduğunu belirlediler. Gövdesinde ciddi yaralanmalar olduğu kesin."

Yetkililer, adamın yaralarının ciddi olduğunu ancak hayati tehlikesinin olmadığını belirtti.

Denizde yaşanan köpek balığı dehşetinin ardından plajlar kapatıldı. Plajların ise salı günü sabah 9'a kadar kapalı kalacağı duyuruldu.

SALDIRILAR ZAMAN ZAMAN ÖLÜMLE SONUÇLANIYOR

Öte yandan son yıllarda köpek balıklarının kıyıya oldukça yakın yerlerde görülmeleri ve insanlara saldırıları arttı. Geçtiğimiz yıl ABD'de 36 köpek balığı saldırısı gerçekleştirildi. Bu saldırıların 2'si ölümle sonuçlandı.

Güney California'da gerçekleşen saldırı ise önemli bir yavru beyaz köpek balığı popülasyonunun bulunduğu Del Mar'da son 16 ay içinde gerçekleşen ikinci saldırı.