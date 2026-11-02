İngiltere'nin Dorset bölgesindeki Studland'de yer alan Knoll Plajı'nda kumların üzerinde dünyanın en zehirli deniz canlılarından biri olan egzotik bir balon balığı (pufferfish) bulundu. Serbest dalgıç Owen Booty tarafından fark edilen canlının, Austen ve Boalo fırtınaları nedeniyle yüzlerce kilometre rotasından saparak İngiltere kıyılarına ulaştığı belirtiliyor.

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Denize giremeyince kumsalda yürüdü, karşısına çıkan canlıya inanamadı! Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 148

İLK BAKIŞTA ŞAMANDIRA ZANNEDİLDİ

Daily Mail'in haberine göre, denizin dalış yapmak için fazla dalgalı olması sebebiyle kumsalda yürüdüğünü belirten Booty, ilk etapta canlıyı küçük bir işaret şamandırası sandı. Cisme yaklaştığında ise yaklaşık 43,1 cm uzunluğunda tamamen şişmiş ölü bir balon balığı olduğunu fark etti. Kıyı şeridini sıklıkla araştırdığını ifade eden dalgıç şu ifadeleri kullandı:

"Dorset kıyılarını keşfederek suda çok zaman geçiriyorum. Kapımızın önünde harika bir deniz yaşamı olduğu için şanslıyız. Ancak yerel sularda dalış yaparak geçirdiğim onca zamana rağmen sahile vurmuş bir balon balığı bulmayı kesinlikle beklemiyordum."

Yurtdışındaki dalışları sırasında balon balıklarıyla daha önce de karşılaştığını ekleyen Booty, bulgusunu doğrulamak amacıyla fotoğrafları Dorset Yaban Hayatı Vakfı'na ve deniz biyoloğu bir arkadaşına gönderdiğini dile getirdi.

UZMANLARDAN "DOKUNMAYIN" UYARISI

Dorset Yaban Hayatı Vakfı sözcüsü, zehirli balıkların İngiltere sularında nadiren görüldüğünü vurgulayarak, "Genellikle Atlantik'in daha sıcak kesimlerinin yanı sıra Hint ve Pasifik okyanuslarındaki açık sularda bulunan canlılar, nadir de olsa buralarda ortaya çıkabiliyor." şeklinde konuştu.

Vakıf yetkilileri, vatandaşlara balon balıklarına kesinlikle temas etmemelerini ve buldukları takdirde yetkililere haber vermelerini tavsiye etti.

Avcıların yutmasını zorlaştırmak için şişerek balon şeklini alan balon balıkları, içerdikleri güçlü toksinler sebebiyle insanlar için çok tehlikeli. Balığın keskin ve gizli dikenlerinin deriyi delerek toksinin kana karışması ölüme yol açabilir. Hatalı temizlenmiş balon balıklarının tüketilmesi de yaygın bir zehirlenme nedeni olarak biliniyor. Hayvanın organlarındaki toksinler yanlış kesim işlemi olursa yenilebilir et kısımlarına sızabiliyor.

174 MİLYON YILLIK DEV FOSİL DE ORTAYA ÇIKTI

Dorset kıyıları son haftalarda yalnızca egzotik balıklara değil, tarihi bir keşfe de ev sahipliği yaptı. Michel Plissart ve Carine Christens isimli iki Belçikalı turist, tatilleri sırasında Bridport yakınlarındaki sahilde yürüyüş yaparken kumlardan dışarı taşan bir kaya çıkıntısına takıldı. Yakından yapılan incelemede açıkta kalan kumtaşı yatağından dışarı uzanan kemik parçaları tespit edildi.

Çiftin tesadüfen bulduğu kalıntıların, 174 milyon yıllık dev bir ihtiyozor (ichthyosaur - soyu tükenmiş bir deniz sürüngeni) fosili olduğu anlaşıldı.