Çin Ulusal Devlet Sırlarını Koruma İdaresi'ne bağlı Baomiguan adlı sosyal medya hesabı, yalnızca Ma soyadıyla tanımlanan bir kamu görevlisinin devlet sırlarını yabancı bir ülkeye sızdırdığı gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldığını duyurdu. Ma'nın tüm kişisel mal varlığına da el konuldu.

YABANCI İSTİHBARAT TARAFINDAN DEVŞİRİLDİ

Baomiguan, Ma'nın yurt dışında görev yaptığı sırada yabancı bir istihbarat teşkilatı tarafından devşirildiğini öne sürdü. Paylaşımda, Ma'nın Çin'e döndükten sonra yabancı istihbarat bağlantısının talimatları doğrultusunda yürüttüğü operasyon kapsamında, 35'i devlet sırrı olarak sınıflandırılan 100'den fazla istihbarat raporunu yurt dışına aktardığı ve bu faaliyetleri karşılığında 1 milyon yuanın (150 bin dolar) üzerinde ödeme aldığı ifade edildi.

HANGİ ÜLKEYE ÇALIŞTIĞI BELİRSİZ

Ma'nın çalıştığı kurumun ve yabancı istihbarat teşkilatının kimlikleri açıklanmadı. Ma'nın iddia edilen casusluk faaliyetlerinin ne kadar sürdüğü, ne zaman tutuklandığı ve ne zaman mahkum edildiği ya da cezasının infaz edilip edilmediği de belirtilmedi.