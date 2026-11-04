İtalya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, otomobil sürerken cep telefonunu kullandığı tespit edilen 72 binden fazla kişinin ehliyetine el konulduğunu bildirdi.

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HABERİN ÖZETİ Direksiyonda telefon kullanan yandı! İtalya'da 72 bin kişinin ehliyetine el kondu İtalya'da, direksiyon başında cep telefonu kullanan 72 binden fazla kişinin ehliyetine el konulduğu bildirildi. İtalya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, araçta direksiyon başındayken cep telefonu kullanımı nedeniyle toplam 72 bin 422 sürücü belgesine el konulduğunu açıkladı. Bu durum, Aralık 2024'te yürürlüğe giren ve trafik cezalarını ağırlaştıran yeni trafik kanunu ile ilişkilendirildi. İtalyanların yüzde 63'ü araç kullanırken akıllı telefon kullanmayı en tehlikeli davranışlardan biri olarak tanımlıyor. Yeni Trafik Kanunu, direksiyon başında cep telefonu kullanılması halinde para cezasından başlayıp, tekrar eden davranışlarda farklı sürelerde men cezasına kadar uzanan kademeli bir ceza sistemi getirmişti. Bakan Salvini, yasama dönemi bitmeden ehliyet sınavını güncelleyecek yeni düzenleme getirme arzusunda olduğunu belirtti.

DİREKSİYON BAŞINDA TELEFON KULLANAN 72 BİN SÜRÜCÜ EHLİYET KAPTIRDI

Bakan Salvini, 2026 yılı "Dekra Yol Güvenliği" raporunun sunumunda yaptığı konuşmada, Aralık 2024'te yürürlüğe giren trafik cezalarını ağırlaştıran kanuna işaret ederek, "Yeni Trafik Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden bu yana, araçta direksiyon başındayken cep telefonu kullanımı nedeniyle toplam 72 bin 422 sürücü belgesine el konuldu." dedi.

Salvini, yasama dönemi bitmeden ehliyet sınavını güncelleyecek yeni düzenleme getirmek arzusunda olduğunu belirtti.

Bugün sunulan raporda, İtalyanların yüzde 63'ünün "araç kullanırken akıllı telefon kullanmayı en tehlikeli davranışlardan biri" olarak tanımladığı bilgisi yer aldı.

İtalya'da 2024 yılının sonunda çıkarılan Yeni Trafik Kanunu, direksiyon başında cep telefonu kullanılması halinde para cezasından başlayıp, söz konusu davranışın tekrar etmesi halinde farklı sürelerde men cezasına kadar uzanan kademeli ceza sistemi getirmişti.