Otomotiv devine veri skandalı faturası: 220 milyon dolar ödeyecek!

SERT FREN, HIZ VE GECE SÜRÜŞLERİ BİLE TAKİP EDİLMİŞ

Sistemin topladığı veriler arasında ani ve sert frenlemeler, hız ihlalleri ve gece geç saatlerde yapılan yolculuklar da yer aldı. Bu bilgiler kullanılarak sürücüler hakkında ayrıntılı raporlar hazırlandı. Söz konusu raporların bazı sigorta şirketleri tarafından müşterilerin risk durumunu değerlendirmek ve sigorta primlerini belirlemek amacıyla kullanıldığı belirtiliyor.

Hatta bazı sürücülerin bu veriler nedeniyle sigorta hizmeti alamadığı da iddialar arasında. Böylece sürüş alışkanlıklarını iyileştirmek için geliştirilen bir sistemin, kullanıcıların ödeyeceği sigorta primlerini ve sigortaya erişimini etkileyen bir araca dönüştüğü öne sürüldü.

Skandalın basına yansımasının ardından GM, yaklaşık iki hafta içinde LexisNexis ve Verisk ile veri paylaşımı anlaşmalarını sonlandırdı. Ancak şirketin bu adımı, hakkındaki incelemelerin önüne geçemedi.