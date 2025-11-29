Menü Kapat
 Berkay Alptekin

Dışişleri Bakanı Fidan'ın diplomasi trafiği! Yarın İran'ı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın İran'da mevkidaşı ve üst düzey yetkililerle görüşecek. Görüşmelerde Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi, ticaret, güvenlik, terörle mücadele, bölgesel istikrar, Ukrayna Savaşı, Gazze, Pakistan-Afganistan ihtilafı ele alınacak.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın diplomasi trafiği! Yarın İran'ı ziyaret edecek
AA
29.11.2025
29.11.2025
kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan 'ın yarın 'da mevkidaşı Abbas Arakçi ve İranlı üst düzey yetkililerle bir araya gelmesi planlanıyor.

Fidan’ın İranlı yetkililerle yapacağı görüşmelerde, 2014’te kurulan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin (YDİK) ikili ilişkilerdeki kurumsal işleyişini daha etkin hale getirme yollarını ele alması; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın başkanlığında düzenlenecek dokuzuncu YDİK toplantısına yönelik hazırlıkları değerlendirmesi ve güvenlik ile terörle mücadele alanlarında iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmenin önemine dikkat çekmesi bekleniyor.

Ulaştırma ve bağlantısallık meseleleri ile sınır ticaret merkezlerinin altyapı ve inşa çalışmalarının hızlandırılmasına yönelik çabaları ele alması planlanan Fidan'ın, 30 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedefine ulaşmak için ortak gayretlerin artırılması ihtiyacına işaret etmesi, bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi amacıyla Türkiye ile İran arasındaki diyalog ve işbirliğinin sürmesinin önemini vurgulaması, Türkiye'nin, İran'ın nükleer programı konusunda kısa zamanda barışçıl çözüm bulunmasını desteklediğini dile getirmesi öngörülüyor.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın diplomasi trafiği! Yarın İran'ı ziyaret edecek

Fidan'ın ayrıca, İsrail’in saldırgan tutumunun bölgede istikrarın tesisine engel olduğunu vurgulaması, Suriye'nin istikrarının tüm bölgenin güvenliği açısından taşıdığı önemi ve bölgesel sahiplenme ilkesini gündeme taşıması, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin Gazze'ye ilişkin son kararı, mevcut ateşkesin muhafazası ve Gazze'nin yeniden imarı konusunda istişarelerde bulunması bekleniyor.

Görüşmelerde Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın müzakereler ve diplomasi yoluyla adil ve kalıcı şekilde sona erdirilmesinin esas olduğunu ifade etmesi beklenen Fidan'ın, Güney Kafkasya'da huzur ve istikrarın muhafazası için ortaya konan çabaların sürdürülmesi gerektiğini kaydetmesi, Pakistan ile Afganistan arasında son dönemde tırmanan ihtilafın yatıştırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunması öngörülüyor.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın diplomasi trafiği! Yarın İran'ı ziyaret edecek

İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ

İran'la ekim ayı itibarıyla toplam dış ticaret hacmi, yaklaşık 6,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ı en son 19 Temmuz 2022'de, İran Dışişleri Bakanı Erakçi de son olarak 21 Haziran'da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi vesilesiyle Türkiye'yi ziyaret etmişti.

Cumhurbaşkanları seviyesinde toplanan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyinin (YDİK) sekizinci toplantısı, 24 Ocak 2024'te Ankara’da düzenlenmişti.

