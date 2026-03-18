Doğal gaz sahasına saldırı sonrası İran’dan sert rest: Kaynak ülkeyi hedef alacağız

ABD ve İsrail'in Güney Pars doğal gaz sahasına düzenlediği hava saldırılarına İran Devrim Muhafızları'ndan sert tepki geldi. Saldırının kaynağını hedef alacaklarını belirten İran, misilleme sinyali verdi. Yangının kontrol altına alındığı tesisteki hasar ve can kaybı hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.03.2026
saat ikonu 17:48
|
GÜNCELLEME:
18.03.2026
saat ikonu 17:48

ABD ve İsrail’in hava saldırılarında dünyanın en büyük sahalarından Güney Pars’ın hedef alınmasının ardından, ’na bağlı Hatemu’l-Enbiya Merkez Karargahı’ndan sert bir tepki geldi.

Açıklamada, "Suçlu düşman, ülkenin güneyinde İran'ın yakıt ve enerji altyapısının bir kısmına saldırmıştır. Daha önce ülkemizin yakıt, enerji, doğal gaz ve ekonomik altyapılarına yönelik ABD ve Siyonist saldırılarının karşılıksız kalmayacağı, düşmana güçlü şekilde karşılık verilerek saldırının kaynağının da hedef alınacağı uyarısında bulunmuştuk. Saldırının kaynağı olan ülkenin yakıt, enerji ve doğal gaz altyapılarını hedef almayı meşru hakkımız olarak görüyoruz ve ilk fırsatta sert bir şekilde misilleme yapacağız" ifadeleri kullanıldı.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Yetkililer, ülkenin güneyinde Buşehr eyaletine bağlı Asaluye şehrindeki tesise düzenlenen füze saldırısının ardından çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu. İran basını, olayda şu ana kadar can kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadığını, ekiplerin sahadaki çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK DOĞAL GAZ SAHASINA YÖNELİK SALDIRI

İran basını, Güney Pars'a yönelik füze saldırısı düzenlendiğini ve sahaya bağlı gaz rafinerilerinin üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fazlarında yer alan bazı depolama tankları ile tesis alanlarının hedef alındığını bildirmişti. Saldırı sonrası bölgede şiddetli patlamalar meydana geldiği, olay yerine çok sayıda itfaiye ve acil müdahale ekibinin sevk edildiği aktarılmıştı. Yetkililer, yangının daha geniş alanlara yayılmasının önlenmesi amacıyla tesisin ilgili bölümlerinin devre dışı bırakıldığını açıklamıştı.

