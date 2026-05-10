Doğal denilen tehlike! Takviye olarak aldı, kullandı, kan rengi maviye döndü

Londra'da halsizlik ve dudak morarması şikayetleriyle hastaneye başvuran bir hastanın kan renginin koyu maviye dönüştüğü anlaşıldı. Hastanın kan yapısının bozulmasına neyin sebep olduğu araştırıldı.

Yapılan incelemelerde, hastanın internet üzerinden aldığı kontrolsüz bitkisel takviyelerin kanın oksijen taşıma yapısını bozduğu ortaya çıktı.

KAN RENGİ NEDEN MAVİYE DÖNDÜ?

Tıp literatürüne "Methemoglobinemi" olarak geçen bu nadir vakada, hastanın eklem ağrıları için kullandığı "tamamen doğal" ibareli bitkisel karışımların kandaki hemoglobin yapısını değiştirdiği saptandı. Normalde parlak kırmızı olması gereken kan, oksijen taşıma yeteneğini kaybederek çikolata kahverengisi ve koyu mavi bir renge büründü.

DOĞAL DENİLEN TEHLİKE

Archives of Medicine and Health Sciences dergisinde yayımlanan vaka raporuna göre, özellikle kontrolsüz satılan Ayurvedik takviyeler ve içeriği belirsiz bitkisel ekstreler, vücutta ciddi bir oksidatif stres yaratarak bu tabloya yol açabiliyor. Uzmanlar, "doğal" olarak pazarlanan ürünlerin her zaman "güvenli" anlamına gelmediği konusunda kritik bir uyarıda bulunuyor.

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Doktorlar, bitkisel takviye kullanımı sonrası şu belirtilerin görülmesi durumunda acilen bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguluyor:

Dudaklarda, tırnak yataklarında ve deride morarma (siyanoz),

Açıklanamayan nefes darlığı ve yorgunluk,

Baş ağrısı ve baş dönmesi.

TIP DÜNYASI YAKIN TAKİPTE

Bu vaka, dijital platformlardan reçetesiz ve onaysız alınan takviye edici gıdaların hayati riskler barındırabileceğini bir kez daha kanıtladı. Tıp dünyası, 2026 yılının en ilginç vaka raporlarından biri olarak bu olayı yakından takip ediyor.