Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Doğal denilen tehlike! Takviye olarak aldı, kullandı, kan rengi maviye döndü

İngiltere'nin başkenti Londra'da ilginç bir vaka doktorları da şaşırttı. Halsizlik ve dudak morarması şikayetiyle hastaneye başvuran bir hastanın kanının maviye döndüğü anlaşıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Doğal denilen tehlike! Takviye olarak aldı, kullandı, kan rengi maviye döndü
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.05.2026
saat ikonu 14:53
|
GÜNCELLEME:
10.05.2026
saat ikonu 15:04

Londra'da halsizlik ve dudak morarması şikayetleriyle hastaneye başvuran bir hastanın kan renginin koyu maviye dönüştüğü anlaşıldı. Hastanın kan yapısının bozulmasına neyin sebep olduğu araştırıldı.

Yapılan incelemelerde, hastanın internet üzerinden aldığı kontrolsüz bitkisel takviyelerin kanın oksijen taşıma yapısını bozduğu ortaya çıktı.

Doğal denilen tehlike! Takviye olarak aldı, kullandı, kan rengi maviye döndü

KAN RENGİ NEDEN MAVİYE DÖNDÜ?

Tıp literatürüne "Methemoglobinemi" olarak geçen bu nadir vakada, hastanın eklem ağrıları için kullandığı "tamamen doğal" ibareli bitkisel karışımların kandaki hemoglobin yapısını değiştirdiği saptandı. Normalde parlak kırmızı olması gereken kan, oksijen taşıma yeteneğini kaybederek çikolata kahverengisi ve koyu mavi bir renge büründü.

DOĞAL DENİLEN TEHLİKE

Archives of Medicine and Health Sciences dergisinde yayımlanan vaka raporuna göre, özellikle kontrolsüz satılan Ayurvedik takviyeler ve içeriği belirsiz bitkisel ekstreler, vücutta ciddi bir oksidatif stres yaratarak bu tabloya yol açabiliyor. Uzmanlar, "doğal" olarak pazarlanan ürünlerin her zaman "güvenli" anlamına gelmediği konusunda kritik bir uyarıda bulunuyor.

Doğal denilen tehlike! Takviye olarak aldı, kullandı, kan rengi maviye döndü

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Doktorlar, bitkisel takviye kullanımı sonrası şu belirtilerin görülmesi durumunda acilen bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguluyor:

Dudaklarda, tırnak yataklarında ve deride morarma (siyanoz),

Açıklanamayan nefes darlığı ve yorgunluk,

Baş ağrısı ve baş dönmesi.

TIP DÜNYASI YAKIN TAKİPTE

Bu vaka, dijital platformlardan reçetesiz ve onaysız alınan takviye edici gıdaların hayati riskler barındırabileceğini bir kez daha kanıtladı. Tıp dünyası, 2026 yılının en ilginç vaka raporlarından biri olarak bu olayı yakından takip ediyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hantavirüs çöplükten çıktı! İlk hayatını kaybeden kişinin seyahat geçmişi sırrı çözdü
Hantavirüs gemisi Kanarya Adaları'na geldi! Yolcuların tahliyesi için bazı şartlar var
ETİKETLER
#Methemoglobinemi
#Bitkisel Takviye
#Kontrolsüz Takviyeler
#Oksijen Taşıma
#Siyanoz
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.