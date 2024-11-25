Doktorlar kalp krizi geçiren hastanın evini yaktı! Hasta öldü, 15 kişi canını zor kurtardı 

25 Kasım 2024 06:28 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 06:29

Rusya'da kalp krizi geçiren bir adamın evine çağrılan doktorlar, evde yangın çıkardı. Hasta ölürken 15 kişi yangından son anda kurtarıldı. Olay ülke gündemine oturdu.

Kalp krizi​ geçirdi ve eve sağlık görevlileri çağrıldı... Kötü sonun başlangıcı da bu oldu. Acil yardım ekibindeki doktorlar hastayı kurtarmak bir yana, hayat kurtarmak için çağrıldıkları evde yangına sebebiyet verip 15 insanın ölümün kıyısına getirdi.

MAKİNE ARAZI YAPTI, ORTALIK KARIŞTI

Trajik sonla biten inanılmaz olay Rusya​'nın St. Petersburg şehrinde yaşandı. Rus medyasında yer alan haberlere göre, General Simonyak Caddesi'ndeki çok katlı apartmanda ikamet eden bir adam kalp krizi geçirdi. Bunun üzerine yakınları, ilk yardım için kurtarma ekibini çağırdı. Kurtarma ekipleri olay yerine koştu ve adamda gerçekten de kalp krizi belirtileri vardı. Ancak ilk yardım işlemi sırasında makine kısa devre yaptı ve çıkan yangın​ perdeden tavan penceresine, oradan da tüm tavana ve eve yayıldı.

CANLARINI ZOR KURTARDILAR

İtfaiye ekibi olay yerine hızla intikal ederek sağlık ekibi ve binada mahsur kalan 15'ten fazla kişiyi güçlükle de olsa kurtardı. Ancak kalp krizi geçiren adam işgüzar doktorların hatası yüzünden kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İlginç olay Rusya'da manşetlere taşındı.