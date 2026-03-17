Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 Banu İriç

Donald Trump ABD'yi yalnız bırakan NATO'ya rest: 'Artık ihtiyacımız yok'

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yaptıkları operasyon sürecinde destek vermeyen NATO ile ilgili bir açıklama daha yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Donald Trump ABD'yi yalnız bırakan NATO'ya rest: 'Artık ihtiyacımız yok'
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
17.03.2026
saat ikonu 18:30
|
GÜNCELLEME:
17.03.2026
saat ikonu 19:06

ABD Başkanı Donald Trump, "NATO ülkelerinin yardımına artık ihtiyacımız yok ve bunu istemiyoruz da hiçbir zaman istemedik" dedi.

HABERİN ÖZETİ

Donald Trump ABD'yi yalnız bırakan NATO'ya rest: 'Artık ihtiyacımız yok'

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına katılmayan NATO ülkelerini eleştirerek, ABD'nin bu ülkelerin yardımına ihtiyacı olmadığını ve kimsenin yardımına ihtiyaç duymadıklarını belirtmiştir.
Trump, NATO'yu her zaman tek yönlü bir ilişki olarak gördüğünü, ABD'nin müttefiklerini koruduğunu ancak karşılığında bir şey yapmadıklarını ifade etmiştir.
ABD Başkanı, NATO ülkelerinin İran'ın terörist rejimine karşı yürütülen askeri operasyona dahil olmak istemediğini belirtmiştir.
Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiği konusunda hemfikir olunduğunu ancak bu davranışın kendisini şaşırtmadığını dile getirmiştir.
Trump, böylesine büyük bir askeri başarıya imza attıkları için artık NATO ülkelerinin yardımına ihtiyaçları olmadığını ve bunu istemediklerini söylemiştir.
Aynı şekilde Japonya, Avustralya veya Güney Kore'ye de ihtiyaçları olmadığını, dünyanın en güçlü ülkesi olarak kimsenin yardımına ihtiyaç duymadıklarını belirtmiştir.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.

YARDIM YOLLAMAYAN NATO'YA TEPKİ

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına katılmayan NATO üyelerine tepki göstererek, "NATO’yu her zaman tek yönlü bir ilişki olarak gördüm. Biz onları koruyacağız, ama onlar bizim için hiçbir şey yapmayacaklar, özellikle de ihtiyaç duyduğumuzda. NATO ülkelerinin yardımına ihtiyacımız yok" dedi.

Donald Trump ABD'yi yalnız bırakan NATO'ya rest: 'Artık ihtiyacımız yok'

"NATO'YU HER ZAMAN TEK YÖNLÜ İLİŞKİ GÖRDÜM"

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına katılmayan NATO müttefiklerini sert şekilde eleştirdi. Trump, "ABD, NATO’daki müttefiklerimizin çoğundan, Orta Doğu’da İran’ın terörist rejimine karşı yürüttüğümüz askeri operasyona dahil olmak istemedikleri yönünde bilgi aldı" ifadelerini kullanarak, neredeyse her ülkenin İran’a yönelik saldırıları haklı bulduğunu ve İran’ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiği konusunda hemfikir olduğunu aktardı.
Trump, "İran’ın hiçbir şekilde, hiçbir şartla nükleer silaha sahip olmasına izin verilemezdi. Ancak bu davranışları beni şaşırtmadı, çünkü her yıl bu ülkeleri korumak için yüz milyarlarca dolar harcadığımız NATO’yu her zaman tek yönlü bir ilişki olarak gördüm. Biz onları koruyacağız, ama onlar bizim için hiçbir şey yapmayacaklar, özellikle de ihtiyaç duyduğumuzda" dedi.
İran ordusunu ve liderlerini yok ettiklerini ifade eden Trump, "Bir daha bizi, Orta Doğu’daki müttefiklerimizi veya dünyayı asla tehdit edemeyecekler" dedi.

"KİMSENİN YARDIMINA İHTİYACIMIZ YOK"


İran’a yönelik saldırılara katılmayan NATO üyelerini ve ABD’nin müttefiklerini eleştiren Trump, "Böylesine büyük bir askeri başarıya imza attığımız için artık NATO ülkelerinin yardımına ihtiyacımız yok ve bunu istemiyoruz da hiçbir zaman istemedik. Aynı şekilde, Japonya, Avustralya veya Güney Kore’ye de ihtiyacımız yok. Aslında, dünyanın en güçlü ülkesi olan ABD’nin Başkanı olarak konuşuyorum, kimsenin yardımına ihtiyacımız yok" diye konuştu.

ETİKETLER
#donald trump
#abd
#nato
#Uluslararası Ilişkiler
#Savunma Politikası
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.