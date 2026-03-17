ABD Başkanı Donald Trump, "NATO ülkelerinin yardımına artık ihtiyacımız yok ve bunu istemiyoruz da hiçbir zaman istemedik" dedi.

HABERİN ÖZETİ Donald Trump ABD'yi yalnız bırakan NATO'ya rest: 'Artık ihtiyacımız yok' ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına katılmayan NATO ülkelerini eleştirerek, ABD'nin bu ülkelerin yardımına ihtiyacı olmadığını ve kimsenin yardımına ihtiyaç duymadıklarını belirtmiştir. Trump, NATO'yu her zaman tek yönlü bir ilişki olarak gördüğünü, ABD'nin müttefiklerini koruduğunu ancak karşılığında bir şey yapmadıklarını ifade etmiştir. ABD Başkanı, NATO ülkelerinin İran'ın terörist rejimine karşı yürütülen askeri operasyona dahil olmak istemediğini belirtmiştir. Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiği konusunda hemfikir olunduğunu ancak bu davranışın kendisini şaşırtmadığını dile getirmiştir. Trump, böylesine büyük bir askeri başarıya imza attıkları için artık NATO ülkelerinin yardımına ihtiyaçları olmadığını ve bunu istemediklerini söylemiştir. Aynı şekilde Japonya, Avustralya veya Güney Kore'ye de ihtiyaçları olmadığını, dünyanın en güçlü ülkesi olarak kimsenin yardımına ihtiyaç duymadıklarını belirtmiştir.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına katılmayan NATO üyelerine tepki göstererek, "NATO’yu her zaman tek yönlü bir ilişki olarak gördüm. Biz onları koruyacağız, ama onlar bizim için hiçbir şey yapmayacaklar, özellikle de ihtiyaç duyduğumuzda. NATO ülkelerinin yardımına ihtiyacımız yok" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına katılmayan NATO müttefiklerini sert şekilde eleştirdi. Trump, "ABD, NATO’daki müttefiklerimizin çoğundan, Orta Doğu’da İran’ın terörist rejimine karşı yürüttüğümüz askeri operasyona dahil olmak istemedikleri yönünde bilgi aldı" ifadelerini kullanarak, neredeyse her ülkenin İran’a yönelik saldırıları haklı bulduğunu ve İran’ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiği konusunda hemfikir olduğunu aktardı.

Trump, "İran’ın hiçbir şekilde, hiçbir şartla nükleer silaha sahip olmasına izin verilemezdi. Ancak bu davranışları beni şaşırtmadı, çünkü her yıl bu ülkeleri korumak için yüz milyarlarca dolar harcadığımız NATO’yu her zaman tek yönlü bir ilişki olarak gördüm. Biz onları koruyacağız, ama onlar bizim için hiçbir şey yapmayacaklar, özellikle de ihtiyaç duyduğumuzda" dedi.

İran ordusunu ve liderlerini yok ettiklerini ifade eden Trump, "Bir daha bizi, Orta Doğu’daki müttefiklerimizi veya dünyayı asla tehdit edemeyecekler" dedi.

İran’a yönelik saldırılara katılmayan NATO üyelerini ve ABD’nin müttefiklerini eleştiren Trump, "Böylesine büyük bir askeri başarıya imza attığımız için artık NATO ülkelerinin yardımına ihtiyacımız yok ve bunu istemiyoruz da hiçbir zaman istemedik. Aynı şekilde, Japonya, Avustralya veya Güney Kore’ye de ihtiyacımız yok. Aslında, dünyanın en güçlü ülkesi olan ABD’nin Başkanı olarak konuşuyorum, kimsenin yardımına ihtiyacımız yok" diye konuştu.