TGRT Haber
19°
Editor
Editor
 Banu İriç

Donald Trump Obamacare'e savaş açtı: 'Parayı halka verin'

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde uygulamaya konulan Obamacare sistemine ABD Başkanı Donald Trump savaş açtı. ABD'de 2010 yılında yasalaşan sistem için aktarılan paranın halka verilmesini istedi.

Donald Trump Obamacare'e savaş açtı: 'Parayı halka verin'
ABD Başkanı , Obamacare'in iptal edilerek edilmesini istedi. döneminde çıkarılan sağlık sistemi düzenlemesine tepki gösteren Trump bu yolla sigorta şirketlerinin zengin edildiğine işaret etti.

Donald Trump Obamacare'e savaş açtı: 'Parayı halka verin'

"SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN ALIP HALKA VERİN"

Trump, Senato'daki Cumhuriyetçilere yönelik, "Obamacare kapsamında sigorta şirketlerine gönderilen yüz milyarlarca doların, halkın daha iyi sağlık hizmetlerini kendilerinin alabilmesi için doğrudan onlara gönderilmesini öneriyorum. Başka bir deyişle, bu paraları büyük ve kötü sigorta şirketlerinden alın ve halka verin. Dünyanın en kötü sağlık hizmeti olan ObamaCare'i sonlandırın." ifadesini kullandı.

Eski Başkan Barack Obama döneminde, 2010 yılında çıkarılan yasayla, devlet destekli sağlık yardımları genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştı. Ayrıca, özel sigorta şirketlerinin, müşteri seçerken kişilerin gelir durumuna, demografik özelliklerine veya daha önce bir kronik hastalığının olup olmamasına göre ayrım yapması yasaklanmıştı.

